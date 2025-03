Preobrazba iz Britanke v Američanko

30-letna britanska igralka Aimee Lou Wood je zaslovela s serijo Spolna vzgoja, zdaj pa v tretji sezoni Belega lotosa prvič deluje pod okriljem ameriške produkcije. Kot je dejala za Holywood Reporter, si v nasprotju z Američani, ki odkrito sledijo svojim ciljem, nikoli ni pripisovala ambicioznosti.

Toda diplomantka prestižne londonske akademije Rada in dobitnica nagrade bafta je že med snemanjem Spolne vzgoje z navdušenjem spremljala pretekli sezoni Belega lotosa in po koncu druge sezone svojim agentom poslala sporočilo: »Poskusite mi priskrbeti avdicijo.«

In res – novico, da je prejela vlogo v odmevni seriji, je prejela med druženjem v enem od angleških pubov. »Začela sem kričati, tako da je bilo vsem takoj jasno, da se je nekaj zgodilo. In seveda sem povedala natakarju,« je še dejala igralka. Če jo je sprva skrbelo, kako se bo znašla med samozavestnimi ameriškimi igralkami in igralci, kot sta Parker Posey in Carrie Coon (»ti ljudje živijo v Hollywoodu, jaz pa v svojem majhnem stanovanju v jugovzhodnem Londonu«), pa je, kot pravi, šestmesečno snemanje spremenilo njen pogled na ambicioznost. »Zdaj si upam deliti ideje z režiserjem in verjeti vase,« še dodaja.