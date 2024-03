Profesorica Ochrowt svetuje oboževalcem, naj odrastejo

Serija knjig o mladem čarovniku je eno najbolj priljubljenih del v zgodovini (ne samo) mladinske literature in filma. V dveh od osmih filmov Harry Potter je zaigrala zdaj 82-letna angleško-avstralska igralka Miriam Margolyes, ki je upodobila učiteljico zeliščarstva profesorico Ochrowt. Zaveda se, da bo kljub desetletja dolgi igralski poti ostala najbolj znana po tej pravzaprav precej stranski vlogi.

Nedavno je Margolyesova povedala, da je sicer zelo vesela, da je bila del velike in megauspešne čarovniške zgodbe, da pa ne razume, kako je lahko njen stranski lik, ki se pojavi v le četrtini filmov, v drugem in osmem delu, postal eden najbolj priljubljenih v franšizi. Še manj pa razume, kako so lahko fantje in dekleta, v letih največje priljubljenosti knjig in filmov na prelomu 20. stoletja in v prvem desetletju 21. stoletja otroci in najstniki, danes pa že davno odrasli ljudje, še vedno popolni oboževalci fantazijskega sveta. »Slišim, da prirejajo celo poroke v slogu Harryja Potterja, in si ne poskušam si niti zamišljati, kakšna bo njihova poročna noč,« je povedala igralka, znana po neposrednem izražanju in ostrem jeziku.

Po njenem mnenju morajo ljudje prerasti Potterja, ko gredo skozi puberteto. Oziroma z besedami Miriam Margolyes: »Ko se ti spustijo moda, je čas, da pozabiš. Da se, saj veste, posvetiš drugim stvarem … Mislim, da je to za otroke. Potem je čas, da greš naprej,« je svetovala odraslim ljudem, očitno predvsem moškim, ki so še več kot četrt stoletja po izidu prve knjige popolnoma navdušeni nad Potterjevim svetom. Angležinja J. K. Rowling je knjige napisala v letih od 1997 do 2007, filme so posneli v letih od 2001 do 2011. Pisateljica se je od skoraj revne ločenke do danes prelevila v milijarderko, saj njeno premoženje znaša 875 milijonov funtov, več kot milijardo evrov.

Igralka Miriam Margolyes ni znana po politični korektnosti, nekatere njene izjave so ocenili kot rasistične, pogosto naj bi bila tudi nastrojena proti na razne načine drugačnim. Bila je ena prvih oseb, morda celo prva, ki je na britanski televiziji izrekla besedo fuck. To se je zgodilo leta 1963 v kvizu University Challenge, kjer je zastopala Newnham College slovite univerze v Cambridgeu. Tam je študirala angleščino. Potomka vzhodnoevropskih Judov je istospolno usmerjena, pred desetimi leti se je na avstralski televiziji opisala kot dyke, »lezbača«. Že dolgo sta skupaj z vrstnico, upokojeno avstralsko profesorico zgodovine Heather Sutherland. Živita malo v Angliji, malo v mestecu Robertson v hribih Novega Južnega Walesa v Avstraliji in malo v hribovski vasi Montisi v notranjosti italijanske pokrajine Toskane.