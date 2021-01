Prva cepljena članica kraljeve družine

Danska kraljica Margrethe je prva članica katere izmed evropskih kraljevih rodbin, ki se je cepila proti covidu-19. Z danskega dvora so sporočili, da so 80-letno kraljico cepili prvega januarja, drugi odmerek cepiva pa bo prejela čez približno tri tedne.



Prav možno je sicer, da se je pred dansko kraljico cepila še katera druga kronana glava, a to ni prišlo v javnost. V Buckinghamski palači, denimo, nočejo komentirati, ali sta se kraljica Elizabeta (94) in njen soprog princ Philip (99) cepila ali ne, češ da je to »zasebna zadeva«.



Kraljica Margrethe je božič preživela v družbi mlajšega sina princa Joachima (51), njegove žene princese Marie (44) in štirih vnukov na gradu Schackenborg v Tønderju. Starejši kraljičin sin, prestolonaslednik Frederik (52), je s svojo ženo Mary (48) in njunimi štirimi otroki praznoval ločeno, v palači Amalienborg v Københavnu.



Običajno je danska kraljeva družina praznovala skupaj, letošnji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa pa dovoljujejo v zaprtih prostorih zbiranje do deset ljudi. Kraljica je morala odpovedati tudi tradicionalno novoletno zabavo, na kateri vsako leto gosti predstavnike različnih organizacij, ki delujejo pod patronatom danske kraljeve družine.



Za monarhijo leto ni bilo najlažje, saj so princa Joachima konec julija v Franciji operirali zaradi krvnega strdka v možganih.

Proti covidu-19 se je sicer cepilo že več svetovnih voditeljev, med drugimi novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden, izraelski premier Benjamin Netanjahu, češki premier Andrej Babiš in grški premier Kiriakos Mitsotakis.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: