Prvi božični album legendarne pevke

77-letna pevka Cher, znana po izjemnih uspešnicah, kot sta Believe in If I Could Turn Back Time, je napovedala izid svojega prvega božičnega albuma, ki bo nosil naslov Are You Spending Christmas With Me?

Dejala je, da je nad izdajo albuma zelo navdušena, projekt pa napovedala tudi z dvema objavama na socialnem omrežju instagram; na prvi fotografiji stoji na ogromni snežni kepi, praznike pa napovedujejo še njene kavbojke z bleščečimi kamenčki ter rdeči in srebrni kovinski božični okraski v ozadju. Pod drugo objavo je zvezdnica napisala: »Je že božič? Pa saj nimam česa obleči!«

Točnega datuma izdaje božičnega albuma Cher ni razkrila, je pa pred dnevi v intervjuju za Good Morning Britain delila nekaj namigov o tem, kaj lahko oboževalci pričakujejo od skladb. »To je Cherin božični album. To ni božični album tvoje mame,« je dejala in dodala, da le redko dela duete, a je na albumu veliko izvajalcev (je pa prav duet s Petrom Cetero poskrbel za eno njenih največjih uspešnic, skladbo After All iz leta 1989). Pevka sicer ni razkrila, kdo vse bo na albumu sodeloval, a za to po poročanju Billboarda morda krivo tudi dejstvo, da je bila večina sodelovanj sklenjenih v zadnjem trenutku.