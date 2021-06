Riz Ahmed: Izjeme še ne spremenijo pravila

, britanski igralec in glasbenik, ima dovolj tega, da imajo muslimanski liki v filmski in televizijski industriji vselej negativno konotacijo. Zato je sedel pred kamero, se posnel in začel kampanjo, s katero si želi opozoriti na toksične opise, ki razpihujejo sovraštvo. »Napačnih interpretacij o muslimanskem prebivalstvu ne smemo več ignorirati,« je dejal po poročanjuOseminttridesetletni igralec pakistanskega porekla je eden izmed tistih, ki so v tej zgodbi izjema, letos je bil za vlogo v filmu The Sound of Metal (Zvok metala) – kot prvi Musliman doslej – nominiran za oskarja za najboljšega igralca v glavni vlogi. Nagrado je odnesel Anthony Hopkins za glavno vlogo v filmu The Father (Oče) , toda čast je bila nemara za Ahmeda še večja. Hkrati je ta izkušnja prinesla sladko-grenko spoznanje.»Kako je mogoče, da od 1,6 milijarde ljudi, četrtine svetovne populacije, nobeden od nas še ni bil na tej poziciji?« ga je zanimalo. In še: »Če sem jaz izjema, ki potrjuje pravilo, kakšno je pravzaprav pravilo za ljudi, kot sem jaz?« Predvsem je spoznal, da izjeme ne spremenijo pravil. »Napredek, ki ga je doživela peščica, še ne pokaže širše slike. Muslimanov v zabavni industriji bodisi ni bodisi so prikazani v stereotipnih vlogah.«Besede večkrat nagrajenega igralca, ki je znan tudi po vlogah v filmu Rogue One: zgodba Vojne zvezd in tv-seriji The Night Of, potrjujejo podatki. Študija pobude Annenberg Inclusion je pokazala, da v manj kot 10 odstotkih filmov, ki so jih v letih 2017–2019 posnele Združene države Amerike in Avstralija, nastopajo Muslimani z govorjenim besedilom. Če že nastopajo, so večinoma prikazani kot ljudje, ki so izključeni, podrejeni ali grožnja družbi. »Reprezentacija Muslimanov na zaslonih je hrana za politike nesprejemanja, napadanje drugačnih in celo opravičilo za vojne napovedi,« je razmišljal Ahmed.Zato je podprl pobudo ustanove Pillar Fund za vključevanje muslimanskega prebivalstva in mentoriranje zgodb, ki bodo odpravljale te stereotipe. S štipendijami v višini 20.000 evrov bodo spodbujali mlade umetnike, v odboru, ki bo presojal izbiro, pa bodo imena prepoznavnih muslimanskih igralcev in filmskih ustvarjalcev, kot so