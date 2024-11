Musk povabljen na zaslišanje pred britanskim parlamentom zaradi lažnih novic

Poslanci so se odločili povabiti tehnološkega milijarderja na zaslišanje v okviru parlamentarnega odbora za znanost, inovacije in tehnologijo, ki preiskuje vpliv družbenih omrežij na širjenje lažnih in škodljivih vsebin ter njihovo vlogo pri nedavnih neredih.

Poleg Elona Muska bodo zaslišali tudi vodilne predstavnike podjetij Meta, ki upravlja facebook in instagram, ter TikTok. Preiskava bo poskušala osvetliti povezave med algoritmi družbenih omrežij, generativno umetno inteligenco in širjenjem lažnih ali škodljivih vsebin.

Musk je tesno sodeloval z Donaldom Trumpom na zadnjih ameriških predsedniških volitvah. FOTO: Brandon Bell/Reuters

Po poročanju britanskega časnika The Guardian bodo prva zaslišanja potekala v začetku prihodnjega leta, saj se pojavljajo pomisleki, da trenutna zakonodaja o spletni varnosti v Združenem kraljestvu zaostaja za hitro napredujočo tehnologijo in politizacijo družbenih omrežij, kot je platforma X.

Poslanci bodo raziskovali posledice uporabe »generativne umetne inteligence«, ki je bila uporabljena v deljenih slikah na facebooku in platformi X za spodbujanje protestov proti muslimanom po umoru treh otrok v Southportu julija letos, čeprav se je kasneje izkazalo, da je bil za to kriv britanski državljan. Prav tako bodo preiskovali poslovne modele tehnoloških podjetij iz Silicijeve doline, ki spodbujajo širjenje vsebin, ki lahko zavajajo ali škodijo.

Ljudje pihajo milne mehurčke v čast žrtvam napada z nožem v Southportu, ki se je zgodil 29. julija na otroškem plesu. FOTO: Kirsten Donovan/Reuters

Chi Onwurah, predsednica odbora in poslanka laburistične stranke, je dejala, da bi želela zaslišati Muska in razumeti, kako usklajuje svojo promocijo svobode govora s širjenjem lažnih informacij. Musk, lastnik platforme X, ni bil povabljen na septembrski investicijski vrh britanske vlade, kar ga je zelo razjezilo. Onwurahova je povedala, da bi se mu želela oddolžiti z vabilom na zaslišanje.

Vloga družbenih omrežij pri širjenju lažnih informacij se je še posebej pokazala po dogodkih v Southportu 29. julija, ko so se na družbenih omrežjih razširile napačne informacije o domnevnem napadalcu, ki so ga nekateri uporabniki označili za muslimanskega prosilca za azil.

Ofcom, britanski regulator za komunikacije, je že ugotovil, da so bile številne platforme uporabljene za širjenje sovraštva, spodbujanje nasilja proti rasnim in verskim skupinam ter pozivanje k napadom na mošeje in nastanitve za prosilce za azil.

Prihodnji mesec bo Ofcom objavil nova pravila glede nezakonitih škodljivih vsebin v skladu z »zakonom o spletni varnosti«, ki bodo od podjetij zahtevala preprečevanje širjenja nezakonitih vsebin in zmanjšanje varnostnih tveganj, vključno z nadzorom aktivnosti, ki spodbuja nasilje ali sovraštvo, ter lažnih komunikacij, namenjenih povzročanju škode.

Podjetja bodo morala odstraniti nezakonite vsebine, ko bodo zanje izvedela, in upoštevati varnostna tveganja pri oblikovanju svojih izdelkov.

Musk se bo morda soočil z zaslišanjem pred britanskim parlamentom tudi zaradi njegovega vpliva na stališča platforme X, ki je bila obtožena spodbujanja nemirov, ki so poleti zajeli Združeno kraljestvo. Muskova kritika britanske vlade, predvsem zaradi njenega odnosa do nemirov, je dodatno zaostrila odnose med tehnološkim milijarderjem in britansko vlado, ki ga ni povabila na septembrski investicijski vrh.

Musk z bodočim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom na predstavitvi rakete Spacexa. FOTO: Brandon Bell/Reuters

Britanski ministri so Muskove komentarje označili za neutemeljene in obžalovanja vredne.

V zadnjem času so britanski ministri nekoliko omilili svoj odnos do Muska. Tehnološki minister Peter Kyle je poudaril, da je pripravljen sodelovati z njim. Peter Mandelson, ki naj bi postal naslednji britanski veleposlanik v Washingtonu, je dejal, da bi se morala vlada potruditi za boljše odnose z Muskom po nesoglasjih. Musk pa naj bi težko pozabil na ravnanje britanske vlade, kar bi lahko še dodatno otežilo sodelovanje.