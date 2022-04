S slikami je pripovedoval, da je življenje lepo

V nadaljevanju preberite:

Bil je nesporen talent, ki je z izvirnim kombiniranjem tradicionalnih in drugih motivov ter likovno stilizacijo z naslonom na ekspresijo in tedanji informel nase opozoril že v mladih letih, a kasneje krenil na pot, odmaknjeno od pričakovanj osrednjih likovnih institucij, zato pa blizu pričakovanjem slovenskega umetniškega trga in kupcev.

Poslovil se je France Slana, starosta slovenskega slikarstva in tisti, ki si je s čopičem in barvami prislužil oznako najplodnejšega.

Zapustil je občudovanja vredne kompozicije reprezentančnih dimenzij s prizori minljivega sveta, potopljenega v zamaknjene, najraje pritajeno temne tone, in, na drugi strani, neštete ponovitve motivov iz lastnega železnega repertoarja, od stotin petelinov, mačk, rib, čolnov, šopkov ali Don Kihotov do res pogrošnih ženskih aktov. V tem je bil edinstven.