Shannon Lee: Smrt očeta in brata je bila dragocena učiteljica

Shannon Lee, ki bo v petek, 19. aprila, dopolnila 55 let, je oče, legendarni Bruce Lee, nepričakovano umrl v svojem 33. letu; takrat je bila stara le štiri leta. Družini je zapustil premoženje v vrednosti šestnajst milijonov dolarjev. Dvajset let pozneje je mojstrica borilnih veščin, pevka, igralka, producentka in poslovna ženska nenadoma izgubila še starejšega brata, takrat osemindvajsetletnega igralca Brandona Leeja.

Legendarnega očeta je izgubila že pri štirih letih. FOTO: Bruce Lee Foundation

Smrt očeta leta 1973 je po uradnih poročilih povzročila možganska kap zaradi alergijske reakcije na protibolečinske tablete, brat pa je bil na prizorišču snemanja filma po naključju ustreljen z rekvizitno pištolo. O tem, kako je doživljala njuno izgubo in ohranila voljo do življenja, je pred kratkim spregovorila za Guardian. Sebe vidi kot iskalko, ki jo od nekdaj zanimajo različne poti do ozdravitve. Svoj večni navdih najde v očetu, o katerem pravi, da je bil po srcu filozof.

V svojo najnovejšo knjigo In My Own Process – pred njo sta v povezavi z njenim nepozabnim očetom izšli še Bruce Lee: The Dragon Rises (2016) in Be Water, My Friend (2020) – je vključila njegova pisma, fotografije, risbe in pesmi. Po njenih besedah vsa ta zapuščina priča o globini vseh izzivov in dosežkov Brucea Leeja. Poleg tega so v knjigi zajeti še intervjuji z njegovimi zvezdniškimi prijatelji in občudovalci.

Bruce Lee je bil eden prvih, ki so se uprli rasizmu v Hollywoodu. FOTO: Dokumentacija Dela

Proti orožju na snemanju filmov

Leejeva želi ljudem pokazati, da njen oče ni bil le mojster kung fuja, ki je Zahod navdušil za tradicionalne hongkonške borilne veščine, ampak tudi globok, napreden mislec, eden prvih Američanov kitajskega rodu, ki so se v Hollywoodu uspešno uprli rasizmu. Kot je dejala pred petimi leti za revijo People, ima nanj še vedno zelo živ spomin: »Kadar ti je namenil pozornost, si to občutil, kot bi nate posijalo sonce … Ta občutek je z menoj ostal vse življenje.«

Pokojnega brata Brandona opisuje kot velikansko živahno kroglo energije. FOTO: Dokumentacija Dela

Štiri leta starejšega brata Brandona je pred kratkim opisala podobno, kot velikansko živahno kroglo energije. Tako kot očeta ga močno pogreša, saj ji je vedno stopil v bran, ko je bil kdo do nje zloben. Po njegovi smrti je postala ostra nasprotnica orožja na snemanju filmov. Potem ko se je ujela v kremplje hude depresije, je začela prvič brskati po očetovih zapiskih, da bi ugledala luč.

To se je zgodilo, ko je našla njegovo misel: »Zdravilo za svoje trpljenje sem imel v sebi od vsega začetka, a ga nisem vzel.« Namesto da bi se še naprej mučila z vprašanjem, zakaj sta iz njenega življenja še tako mlada odšla zanjo prva najpomembnejša moška, je njuno kruto smrt sprejela kot dragoceno učiteljico, ki jo uči, kako nekaj izpustiti in zares živeti.

Z mamo Lindo Lee Cadwell, ki se je po smrti prvega moža in Shannoninega očeta poročila še dvakrat. FOTO: Shutterstock

Njena mama, danes devetinsedemdesetletna Linda Lee Cadwell, pisateljica in upokojena učiteljica borilnih veščin, se je po smrti Brucea Leeja še dvakrat poročila. Drugih otrok ni več imela. Shannon in njen mož, odvetnik Ian Keasler, ki sta se poročila leto po smrti njenega brata, imata danes enaindvajsetletno edinko Wren Keasler. Edina vnukinja Brucea Leeja je prav tako mojstrica borilnih veščin.