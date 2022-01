Simon Cowell: Da bo rekel prvič, ona drugič

Slavni televizijec in producent Simon Cowell (62) bo prvič rekel da. Svojo najdražjo Lauren Silverman (44) je zasnubil približno osem let po rojstvu njunega edinca Erica Cowella, ki sta ga poimenovala po njegovem pokojnem očetu; deček se je rodil prav na valentinovo. Par sta uradno postala pred devetimi leti, neuradno pa že osem let prej; takrat je bila Silvermanova še sveže poročena s poslovnežem, Cowellovim prijateljem Andrewom Silvermanom (47).

Zaročenka ima še enega sina

V leta 2013 razpadlem zakonu je rodila tudi danes 16-letnega sina Adama Silvermana; z nekdanjim možem imata skupno skrbništvo. Cowell je bil pred tem v zvezah z vrsto pop zvezdnic od pevke Sinitte (58) in Danni Minogue (50) do igralke in fotomodela Carmen Electra (49). Po pisanju People magazine je pred Lauren pokleknil na božični večer med sprehodom po plaži Barbadosa, kjer sta se tudi prvič spoznala.

Z družino leta 2018, ko je dobil svojo zvezdo na Pločniku slavnih v Hollywoodu. FOTO: Shutterstock

Med romantičnim dogodkom sta bila menda prisotna tudi sinova. Pravljična zaroka se je zgodila približno leto dni po zvezdnikovi hudi nesreči z električnim kolesom, v kateri si je med testno vožnjo na domačem posestvu poškodoval hrbtenico. Nekaj časa se je celo ugibalo, ali bo sploh še lahko normalno hodil. Po besedah mojstra šovbizniza sta mu bila med okrevanjem v velikansko oporo prav partnerka in sin Eric.

Bolj bogat kot Elton John

Ta mu je, ko se je njegov oče, poln kovinskih opornic in vijakov, prvič vrnil iz bolnišnice domov, dejal: »Očka, ti si kot Ironman.« Cowell pravi, da je prav zaradi teh besed še prej in lažje okreval. Kdaj in kje bo poroka, še ni znano, glede stroškov pa si zaročenca zagotovo ne bosta belila glave. Cowellovo premoženje znaša približno 600 milijonov dolarjev, s čimer presega celo legendarnega sonarodnjaka, pevca in tekstopisca Eltona Johna (74), ki ima pod palcem 500 milijonov dolarjev.

Televizijski mogul je največ zaslužil z nastopi v izjemno gledanih oddajah, kot so X Factor, Ameriški Idol in Amerika ima talent. Zanimivo je, da kot eden najpomembnejših vplivnežev na področju svetovnih glasbenih smernic ter lastnik podjetja Syco Entertainment, ki ga je ustanovil skupaj z legendarno glasbeno založbo Sony Music Entertainment, ne zna ne peti ne igrati katerega od instrumentov.