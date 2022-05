Spacey se vrača v filmu o Džingiskanovem vnuku

Ameriški igralec Kevin Spacey bo zaigral v filmu 1242-Gateway to the West, kar bo njegova prva večja produkcija po letu 2017, ko je bil v več primerih obtožen in tožen zaradi spolnega nadlegovanja. Spaceyja, dvakratnega prejemnika oskarja, protagonista serije Hiša iz kart ter filma Lepota po ameriško, je leta 2017 več mladih tožilo zaradi domnevnih spolnih zlorab v londonskem gledališču Old Vic, ki naj bi se zgodile med letoma 1995 in 2013.

Njegova filmska kariera je takrat doživela hud udarec; zadnji večji nastop na kinematografskem platnu je bil leta 2018 v filmu Klub mladih milijonarjev, ki je prav zaradi afere doživel polom na blagajnah kinematografov. Potem je dobil manjše vloge v nizkoproračunskih filmih, pred nekaj dnevi pa so v Zagrebu predstavili igrano-dokumentarni film z naslovom Bilo jednom u Hrvatskoj, v katerem je predstavil najodmevnejše Tuđmanove govore.

V filmu 1242-Gateway to the West bodo ob 62-letnem Spaceyju zaigrali še Eric Roberts, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark in Genevieve Florence. Gre za zgodovinsko dramo, koprodukcijo z Veliko Britanijo, Madžarsko in Mongolijo, ki pripoveduje o Batu Kanu, vrhovnem poveljniku zahodnega dela Mongolskega cesarstva in vnuku vodje tega mogočnega imperija, Džingiskana. Njegova naloga je bil pohod na Evropo leta 1242, pri čemer se je moral spoprijeti z globoko duhovnim človekom Cesareanijem (igra ga prav Spacey) in gradom na Madžarskem, kar je naposled ustavilo njegovo invazijo in povzročilo njegov propad.

Film bodo predvidoma začeli snemati oktobra v režiji madžarskega režiserja Pétra Soósa ter po scenariju Árona Horvátha in Joan Lane.