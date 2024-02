Stari sitnež ne odneha

Larry David je konec 90. let prejšnjega stoletja skupaj s komikom Jerryjem Seinfeldom zasnoval humoristično televizijsko serijo Seinfeld, ki še danes velja za eno najboljših v zgodovini televizije. Nekateri deli serije so postali tako rekoč legendarni in so se za vedno zasidrali v sodobno zgodovino popkulture.

Larry David je leta 2000 ustvaril novo serijo z naslovom Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm), ki je prav tako postala kultna. Tako kot Seinfield tudi ta govori, kot pravi eden od glavnih junakov v seriji George Costanza – o ničemer. V seriji Nikar tako živahno je glavnemu junaku ime Larry David in je na las podoben svojemu stvaritelju – ravno tako je bogat, živi v Los Angelesu, igra golf, včasih kadi cigare, je nadležen, kruto iskren, sovraži ljudi in je vedno v konfliktu z drugimi ter vedno politično nekorekten. V seriji ves čas nastavlja ogledalo družbi in nam prikazuje sebičnost in dvoličnost sodobnega človeka. Norčuje se iz Judov, temnopoltih, invalidov, bogatašev, okoljevarstvenikov, zvezdnikov, rasistov, debelih ljudi, ajatole in kljub temu vedno odnese celo kožo. Ameriški kritiki menijo, da je eden redkih komikov, ki preživi vsako še tako neprimerno in neslano šalo.

Larry David je mojster dialogov, monologov, vešč je številnih referenc iz sveta zabavništva, predvsem pa se zna tako dobro norčevati iz samega sebe.

Lani se je odločil, da bo posnel zadnjo, 12 sezono serije, prvi del smo si lahko ogledali te dni. Prav vztrajanje pri junaku, ki je brezupen mizantrop in si zaradi tega vselej nakoplje težave, mu je prineslo slavo in predvsem naklonjenost kritike. Serija je skupno prejela kar 51 nominacij za emmyja in pet nominacij za zlati globus. Dobila je dva emmyja in en zlati globus.

Larry David pravi, da je vesel, da se bo lahko, ko bo konec serije, končno znebil lika Larrya Davida, tega strašnega človeka, in bo zaživel svoje življenje. Čeprav je to malo verjetno, njegova znana misel je, če si popolnoma iskren o zablodah svojega življenja, lahko ta resnica v nekem trenutku postane neznosno smešna in zabavna. »Iz svojega življenja lahko v neskončnost, vse do smrti, črpam prizore in zgodbe za svoje komedije.« Zato so mnogi oboževalci prepričani, da bo dvanajsti sledila tudi trinajsta sezona.