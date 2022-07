Steve Bannon: Nekdanji Trumpov svetovalec bo vendarle pričal

Republikanec Steve Bannon, nekdanji glavni svetovalec bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa bo v zvezi z zloglasnim dogodkom 6. januarja lani vendarle pričal. Kdo je na dan potrjevanja demokratskega predsednika Joeja Bidna prvi sprožil in omogočil nasilni vdor protestnikov, večinoma Trumpovih podpornikov na washingtonski Kapitolski grič, namreč še vedno ni natančno pojasnjeno.

Napovedal je pekel

Bannon, po izobrazbi Harvardovec, eden od ustanoviteljev desno usmerjenega medija Breibert News, nekdanji mornariški častnik, investicijski bankir in hollywoodski izvršni producent, od avgusta 2017 sicer uradno ni več nastopal v vlogi prvega stratega Bele hiše. Navkljub določenim javno izraženim kritikam Trumpa in njegovih najožjih družinskih članov je večinoma še vedno nastopal kot njegov zvesti podpornik.

Januarja leta 2021, na dan pred potrditvijo elektorskih glasov za novega predsednika Joeja Bidna in odmevnimi krvavimi nemiri je v spletni oddaji skoraj preroško izjavil, da »se bo jutri sprostil ves pekel«. Pričanje v kongresni preiskavi je sprva zavrnil, zaradi česar sta mu že jeseni lani grozila kazen in zapor. Minulo soboto si je nepričakovano premislil in sporočil, da v preiskavi vendarle bo sodeloval – najbolje na javnem zaslišanju.

Ponosen krščanski sionist

Tako se je najverjetneje odločil tudi po prejetju pisma nekdanjega nadrejenega Donalda Trumpa, ki mu je dal zeleno luč, da, kot je zapisal, »priča resnicoljubno in pošteno«. Hkrati je preiskovalni odbor, ki ga vodijo demokrati in se že več kot leto in pol trudi dokazati zaroto republikanske Bele hiše za spreobrnitev rezultatov predsedniških volitev 2020, označil za skupino »razbojnikov in hekerjev«.

Po besedah članice preiskovalne komisije, kalifornijske demokratke Zoe Lofgren zaslišanje najverjetneje ne bo javno, saj bodo na ta način težko dobili odgovore na vsa svoja vprašanja. Uradno sojenje je sicer napovedano 18. julija, a odločitev za pričanje obtoženca ne bo nujno rešila pred morebitno obsodbo zavračanja sodelovanja s sodno vejo oblasti, česar si tudi kot nekdanja desna roka predsednika ZDA ne bi smel privoščiti. Bannon, ki kot navdušeni podpornik Izraela sam sebe imenuje ponosen krščanski sionist, je zasebno trikrat ločeni oče treh otrok.