Svarimo pred nepremišljenimi obtožbami brez vsebine

Mednarodna avtomobilistična zveza Fia je v torek začela preiskavo o morebitnem navzkrižju interesov v F1 med šefom Mercedesa Totom Wolffom in njegovo ženo Susie Wolff, ki je generalna direktorica ženske akademije F1 znotraj vodstva tekmovanja F1 (Fom). Formula One Management (Fom) je lastnik pravic vseh s formulo 1 povezanih dejavnosti, vključno z novoustanovljeno žensko serijo tekmovanja F1 Academy.

Toto Wolff je leta 2013 postal vodja ekipe Mercedes, od takrat pa je ta ekipa osvojila osem naslovov prvaka med konstruktorji in sedem naslovov med vozniki.

Fom, moštvo Mercedesa in Susie Wolff so obtožbe zanikali. Fia v izjavi za javnost, s katero se je odzvala na pisanje medijev o kršitvi pravil glede »deljenja zaupnih informacij med enim od šefov ekip F1 in članom Foma«, ni omenjala konkretnih imen.

»Zavedamo se splošne izjave Fie, ki odgovarja na neutemeljene obtožbe enega samega medija. Ekipa na to temo ni prejela nobenega sporočila oddelka Fie za skladnost pravil in bilo je zelo presenetljivo izvedeti za preiskavo prek izjave za medije. V celoti zavračamo obtožbo v izjavi in ​​povezano medijsko poročanje, ki napačno posega v integriteto in skladnost vodje naše ekipe,« so zapisali pri Mercedesu.

Direktorica akademije F1 Susie Wolff, ki je položaj prevzela marca letos, sicer pa je nekdanja voznica, ki je bila vodja ekipe Venturi Formule E, se je na obtožbe odzvala na Instagramu: »Sem globoko užaljena, a na žalost nisem presenečena. Obtožbe se bolj kot na mojo sposobnost vodenja akademije osredotočajo na moj zakonski stan, kar je strah vzbujajoče,« je zapisala in dodala: »V svoji karieri v motošportu sem premagala številne ovire in ne bom dovolila, da neutemeljene obtožbe zasenčijo mojo predanost in strast do akademije.«

Predmet preiskave so poročila, da je Wolff na sestanku vodij moštev podal pripombo, ki je nakazovala, da je imel informacije, ki bi jih lahko pridobil samo od Fom, da si je torej z ženo izmenjeval informacije, do katerih drugi vodje moštev niso imeli dostopa. Susie Wolff kot generalna direktorica akademije F1 tesno sodeluje z izvršnim direktorjem F1 Stefanom Domenicalijem.

Fia je v torek sporočila: »Fia je seznanjena z medijskimi špekulacijami, osredotočenimi na obtožbe o informacijah zaupne narave, ki jih je vodji ekipe F1 posredoval član osebja Fom. Oddelek Fia za skladnost preučuje zadevo.«.

Tudi pri Fom so zatrdili, da so obtožbe neutemeljene. »Popolnoma smo prepričani, da so obtožbe napačne, in imamo robustne procese in postopke, ki zagotavljajo ločevanje informacij in odgovornosti v primeru morebitnega navzkrižja interesov. Prepričani smo, da noben član naše ekipe ni nepooblaščeno razkril vodji ekipe, in bi vsakogar posvarili pred nepremišljenimi in resnimi obtožbami brez vsebine,« so zapisali.