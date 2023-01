Tako to počnejo Francozi

S tem ukrepom hočejo zmanjšati neželene nosečnosti in prenose spolno prenosljivih bolezni. Mladi lahko kondome brezplačno prevzamejo v lekarnah. Vlada francoskega predsednika Emmanuela Macrona (45) je ukrep napovedala prejšnji mesec, sprva pa je brezplačne kondome, ki so v Franciji znani kot perservatifs oziroma capotes, namenila mladim od 18. do 25. leta.

Po kritikah, da so pozabili na mladoletne, so razširili nabor upravičencev do brezplačne zaščite pred spolno prenosljivimi boleznimi. Predsednik Macron je povedal, da Francija na področju spolne vzgoje ne opravlja svojega dela. »Resničnost je zelo daleč od teorije. Na tem področju moramo bolje izobraziti učitelje, biti morajo bolj občutljivi za to področje,« je dejal.

Kondome, ki so v nekaterih srednjih in visokih šolah že na voljo brezplačno, lahko v lekarnah prevzamejo moški in ženske, Philippe Besset, predsednik združenja francoskih lekarnarjev FSPF, je za Le Figaro povedal, da za prevzem kondomov v lekarnah ni določena spodnja starostna meja. »Toda če nas bo za kondome prosil šestletnik, mu jih seveda ne bomo dali,« je dodal.

V Franciji so leta 2021 potrdili okoli 5000 okužb z virusom hiv, kar je primerljivo s prejšnjimi leti, skrb pa vzbuja podatek, da je bilo 15 odstotkov ljudi, pri katerih so potrdili okužbo z virusom hiv, mlajših od 26 let.

S sodobnimi zdravili lahko ob pravočasno odkriti okužbi z virusom hiv preprečimo, da ta napreduje v aids, toda nekateri imajo zaradi jemanja zdravil hude stranske učinke, neredno jemanje pa lahko povzroči, da so ta neučinkovita.

Podporne skupine za paciente z virusom hiv in aidsom pozivajo k širši uporabi protivirusnih zdravil PrEP (angl. Pre-Exposure Prophylaxis), ki zmanjšajo možnost okužbe z virusom hiv, a ta zdravila ne varujejo pred drugimi spolno prenosljivimi boleznimi.

Testiranje na virus hiv in aids je v Franciji od lani brezplačno in na voljo brez recepta. Prav tako so za ženske, mlajše od 25 let, od lani brezplačno na voljo kontracepcijske tablete in druge oblike kontracepcije, denimo maternični vložek. Pred tem je bila brezplačna kontracepcija na voljo za dekleta do 18. leta.