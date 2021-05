Taylor Swift: Prva ženska globalna ikona

Taylor Swift (31) je v torek na podelitvi nagrad brit v Londonu kot prva ženska prejela nagrado za globalno glasbeno ikono. Ta naziv so ji dodelili tudi kot najmlajši in prvi neangleški avtorici; njeni predhodniki so bili zvezdniki Robbie Williams (47), Elton John (74) in pokojni David Bowie.

Blizu skupnosti LGBTQ

Glasba je lahko zelo donosen posel, povezan z multinacionalkami in drugimi vplivnimi interesnimi skupinami, kar je uspelo izkoristiti tudi tej zvezdnici; njeno premoženje trenutno ocenjujejo na kar 365 milijonov dolarjev. Podeljevalci nagrade za globalno ikono se v obrazložitvi poslovnega področja seveda niso dotikali; kot glavne razloge so navedli kantavtoričin izjemni vpliv na svetovno glasbeno sceno, neverjeten glasbeni repertoar in dosedanje dosežke.



V uspešne pesmi z videi skupaj s svojo veliko ekipo sodelavcev med drugim dosledno vpleta tematike, ki so vsebinsko in vizualno blizu skupnosti LGBTQ. Prejšnji mesec je ponovno zasedla vrh britanske letvice z albumom Fearless iz leta 2008. Neustrašna Swiftova si morebitnih kritik, da gre za komercialne izdelke z vprašljivo umetniško vrednostjo, ne jemlje k srcu.

Cinizem in skepticizem jo podžigata

»Če doživljate turbulenco ali pritiske, to najverjetneje pomeni, da rastete,« je dejala v govoru na torkovi podelitvi nagrad brit, odeta v srebrni dizajnerski komplet, ki je odkrival del golega pasu. Besede, namenjene glasbenim kolegom in vsem, ki si želijo uspeti na katerem koli drugem področju, je podkrepila z izjavo, da ni kariere, ki bi se razvila brez negativnosti na poti:



»Včasih se lahko zgodi, da v nekaj vložiš srce in dušo, pa je to sprejeto s cinizmom ali skepticizmom, toda ne smeš si dopustiti, da te to podre, mora te podžgati.« Za svoj uspeh se je zahvalila sodelavcem in glasbenim kolegom, kot so Ed Sheeran, Selena Gomez, Zoë Kravitz in Annie Lennox ter svojemu fantu, angleškemu igralcu Joeju Alwynu (30), s katerim sta par približno štiri leta.



Posebne zahvale je namenila tudi prijateljem in družini, posebej tistim posameznikom, ki po njenih besedah niso spremenili mnenja o njej, pa če ji je šlo dobro ali slabo: »Vsak dan moraš pogledati okoli sebe in biti ves čas hvaležen za tiste ljudi, ki so vedno verjeli vate. Nikoli jih ne imejte za samoumevne.«

