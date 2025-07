Tenisač, ki je postal ikona boja proti apartheidu

Pred petdesetimi leti je Arthur Ashe postal prvi temnopolti moški, ki je osvojil Wimbledon, a ob tem ni želel, »da bi se me na koncu spomnili po tem, da sem zmagal na Wimbledonu … Ponosen sem, da sem to storil, a to ni najpomembnejša stvar v mojem življenju – niti približno,« je dejal v intervjuju za BBC leto dni pred smrtjo leta 1993.

Kajti Ashe je poleg tenisa svoje življenje posvetil boju proti rasni diskriminaciji, še posebej v Južni Afriki, v katero je rezal apartheid in ki jo je po večkrat zavrnjenih vizah leta 1973 vendarle uspel obiskati. Zahteval je, da bo tam igral le pod pod pogojem, da bodo tribune odprte za vse, zaradi česar je za mnoge postal simbol svobode in ikona boja za enakopravnost. »Bil je prvi svoboden temnopolti moški, ki sem ga kdaj videl,« je za BBC ob petdeseti obletnici Ashove zmage na Wimbledonu dejal južnoafriški pisatelj Mark Mathabane.

Pozneje je Ashe postal glasen podpornik mednarodnega športnega bojkota Južne Afrike, sodeloval je z Združenimi narodi, protestiral pred veleposlaništvi in bil aretiran. Vztrajal je, da lahko šport služi kot sredstvo pritiska in osveščanja. Leta 1976 je v Sowetu pomagal vzpostaviti teniški center, ki danes nosi njegovo ime, bil pa je tudi eden prvih športnikov, ki je javno spregovoril o AIDSu.