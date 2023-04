Knjiga športne ikone o težki in nadrealistični izkušnji v ruski koloniji

Ameriška košarkarska zvezdnica Brittney Griner je napovedala, da piše knjigo o tem, kako je v Rusiji deset mesecev preživela v zaporu. Svojo izkušnjo v ruski kazenski koloniji je opisala kot »težko in nadrealistično« in dejala, da je »tisti dan, ko je bila aretirana, pomenil začetek nepojmljivega obdobja v njenem življenju, ki ga je šele zdaj pripravljena deliti z drugimi«.

Grinerjeva je bila športna ikona, še preden so jo februarja letos zaradi posedovanja vstavkov za elektronske cigarete z vsebnostjo konopljinega olja prijeli na moskovskem letališču Šeremetjevo. Dvesto šest centimetrov visoka košarkarica, ki na položaju centra velja za eno najboljših v zgodovini, že dobro desetletje premika mejnike igre pod dvema obročema.

Ker ženska severnoameriška košarkarska liga (WNBA) večinoma poteka poleti in se le malo prekriva s tekmovalnimi urniki na evropskih igriščih, si veliko košarkaric v hladnejši polovici leta poišče delodajalca na drugi celini.

Brittney Griner je prvič odšla na Kitajsko, kjer je z Zhejiang Golden Bulls podpisala štirimesečno pogodbo, vredno 600.000 dolarjev, kar je dvanajstkratnik zneska, ki ga je zaslužila v prvi sezoni WNBA. Naslednje leto je odšla v ruski Jekaterinburg in tam ostala – s polletnimi povratki v ZDA – vse do aretacije. Ekipi iz dvomilijonskega mesta ob Uralu je pomagala do treh naslovov državnega prvaka in štirih zmag v evroligi. Nazadnje so se naslova najboljših v Evropi veselile predlanskim.

Nato se je februarja 2022 njeno življenje postavilo na glavo. Aretaciji na moskovskem letališču je sledil mučen sodni proces, v katerem je bila obsojena na devetletno zaporno kazen. Košarkarica se je kljub temu vrnila v domovino decembra še istega leta, ko so jo po dogovoru Moskve in Washingtona zamenjali za ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta, ki je bil zaprt v ZDA.

Ob napovedi knjige je dodala, da upa, da bo s tem delom pomagala dvigniti zavest o drugih Američanih, pridržanih v tujini, vključno z novinarjem Wall Street Journala Evanom Gershkovichem, aretiranim v Rusiji prejšnji mesec in obtoženim vohunjenja.

»Glavni razlog, da sem tisti dan odpotovala nazaj v Rusijo na delo, je bil ta, da sem želela narediti svojo ženo, družino in soigralke ponosne. Po neverjetno zahtevnih desetih mesecih v priporu sem hvaležna, da so me rešili in da sem doma. Bralci bodo lahko prebrali mojo zgodbo in razumeli, zakaj sem tako hvaležna za podporo ljudi po vsem svetu,« je dejala.