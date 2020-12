Tom Cruise: Kričal na ekipo

Preblizu pred zaslonom

Premiero načrtujejo novembra

Karizmatični hollywoodski igralec, ki slovi po tem, da si želi večino nevarnih prizorov odigrati sam, je izgubil živce v Londonu na snemanju že sedmega nadaljevanja Misije: Nemogoče. Po poročanju časnika The Sun je Cruise – v filmu igra in ga producira – dvignil glas v prisotnosti petdesetčlanske ekipe, ker so določeni med njimi kršili varnostne ukrepe proti okužbi z virusom korone.Vključujoč mastne kletvice je med drugim vpil, da v Hollywoodu veljajo za zlato pravilo in prinašajo na tisoče zaposlitev, zato si nikoli več ne smejo dovoliti niti ene same podobne napake. Igralčev izbruh naj bi se zgodil po tem, ko sta dva člana ekipe stala preblizu skupaj pred zaslonom računalnika. »Če vaju vidim, da to naredita še enkrat, vaju (kletvica) ni več.Enako velja za vsakogar od vas, če naredi kaj takšnega. Vidva, (kletvica) nikoli več ne naredita tega! Lahko se pogovorita z ljudmi, ki izgubljajo svoje (kletvica) domove, ker se naša industrija zapira. To ne bo prineslo hrane na njihove mize ali plačalo šolnine za kolidže. Vsako noč spim z mislimi na to in v zvezi s prihodnostjo naše (kletvica) industrije. Tega filma ne bomo zaustavili! Jasno? Razumete, kakšno odgovornost imate?« se mu je snela pokrovka.Na posnetku neznanega vira se slišijo še posamezni odgovori: »Ja, gospod.« Nato v umirjenem tonu zaključi svoj govor z besedami, da jim zaupa. Eden najbolj uspešnih ustvarjalcev Hollywooda je bil upravičeno slabe volje že februarja letos, ko so morali zaradi silnega izbruha virusa korone v Italiji prekiniti snemanje v Benetkah.Oktobra so nadaljevali delo v Rimu, a so ga spet morali kmalu prekiniti zaradi dvanajsterice okuženih v zasedbi. Zadnja dva tedna snemanja v Londonu sta do zdaj potekala brez večjih zapletov. Premiero načrtujejo novembra 2021. Konec junija letos pride na spored slovenskih kinematografov tudi težko pričakovani film Top Gun: Maverick, nadaljevanje kultne uspešnice iz 80. let, v kateri je Cruise prvič požel svetovno slavo.