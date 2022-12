Tri tisoč dolarjev, kovček, televizor in srce, polno sanj

Njena zvezda je 2742. na tem znamenitem bulvarju. Igralka je leta 2012 prejela oskarja za stransko vlogo v filmu Služkinje, kjer je zaigrala v vlogi gospodinjske pomočnice na jugu ZDA.

Dvainpetdesetletni Octavii Spencer so zvezdo na pločniku slavnih odkrili minuli četrtek. Kot se je svojih začetkov v Hollywoodu spominjala do solz ganjena igralka, se je pred 26 leti iz rodne Alabame v Los Angeles pripeljala z avtomobilom. S seboj je imela 3000 dolarjev, kovček, televizor in »srce, polno sanj«. Takrat si je morala denar pogosto izposojati od sodelavcev, družine in prijateljev, se spominja.

Ameriški komik Will Ferrell, ki je z njo pred kratkim posnel glasbeno komedijo Spirited, je v govoru izpostavil njen humor in strast do igre. Oskarjevka Allison Janney pa je omenila igralkin »nalezljiv smeh«.

Octavia Spencer je bila za zlati kipec nominirana tudi za stransko vlogo v filmu Skriti faktorji (2017) in za stransko vlogo v filmu Oblika vode (2018). Med drugim je zaigrala še v grozljivki Pri mami (2019) in v komediji Thunder Force (2021).