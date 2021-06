Ujetnica očetovega skrbništva

Odkar je leta 2008 doživela več živčnih zlomov, namesto nje o vsem odloča oče Jamie Spears, ki ga je sodišče določilo za njenega skrbnika. FOTO: Reuters

Mediji in številni oboževalci so včeraj z nestrpnostjo čakali trenutek, ko je sodišče v Los Angelesu neposredno nagovorila ameriška pop zvezdnica. To je bila ena redkih priložnosti, ko bi lahko sama osebno predstavila svoj pogled na kontroverzno skrbništvo, ki njeno življenje usmerja in omejuje že 13 let. »Želim si samo naza svoje življenje,« je dejala v čustvenem nagovoru. »Tole skrbništvo mi bolj škodi kot koristi,« je dodala in zahtevala, da še enkrat ocenijo smislenost tegaukrepa.Odkar je leta 2008 doživela več živčnih zlomov, namreč namesto nje o vsem odloča oče Jamie Spears, ki ga je sodišče določilo za njenega skrbnika. Med drugim bdi nad pevkinim premoženjem, ocenjenim na več kot 59 milijonov dolarjev. Devetintridesetletna pevka in plesalka si že dlje časa prizadeva, da bi očetu odvzeli to funkcijo, zato so oboževalci lani zagnali kampanjo za njeno osvoboditev #FreeBritney.Zaslišanje se je zgodilo le dan po tem, ko je New York Times objavil zaupne dokumente, ki razkrivajo, da je najstniška kraljica popa in mati dveh otrok več let ostro nasprotovala očetovemu skrbništvu in skorajda neomejeni pravici odločanja o tako rekoč vseh vidikih njenega življenja, od kariere, osebnih odločitev do premoženja. Zvezdnica le redko sodeluje v sodnih postopkih, tokrat pa je njen odvetnik sporočil, da bi rada spregovorila pred sodnikom. Za zdaj ni bolj natančno jasno, o čem.Zanimanje za njen primer se je spet okrepilo pred meseci, ko so pod okriljem New York Timesa predvajali dokumentarec Framing Britney Spears, v katerem sama sicer ni sodelovala. Ustvarjalci so izpostavili, da je zvezdnica večinoma odraščala brez očeta, 68-letni Jamie Spears se je v resnici pojavil šele, ko je postal njen skrbnik. Njeni odvetniki, ki jih je določilo sodišče, so lani vložili zahtevo, naj očetu odvzamejo to vlogo, ker da se ga hči boji.