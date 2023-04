Umrl je Harry Belafonte

V starosti 96 let je umrl pevec, igralec in aktivist karibskih, škotskih in židovskih korenin Harry Belafonte, poroča mednarodni tisk, ki se sklicuje na New York Times. Veljal je za kralja kalipsa, ki je izšel iz jamajške glasbene dediščine, svetovno slavo mu je prinesla Banana Boat Song, ki pripoveduje o izkoriščanju obiralcev sadežev na plantažah Srednje Amerike. Njegov album Calypso iz leta 1956 je bil kar 31 tednov zapored na vrhu ameriških glasbenih lestvic. Privlačili so ga tudi blues, folk, gospel in glasba iz muzikalov.

Veljal je za umetnika, ki je v življenju skusil mnogo stvari, njegovo popotovanje je bilo kot pravljica in pustolovska zgodba hkrati. »Vse življenje se spopadam z rasizmom v najrazličnejših oblikah,« je povedal nekoč. »Kljub uspehom, naklonjenosti množic po svetu in celo slavi sem ostal ponosen Afroameričan!« je, denimo, zapisal v zajetni avtobiografiji My Song (Moja pesem).

Kot Harold George Bellanfanti Jr. se je rodil 1. marca leta 1927. V avtobiografiji se je živo spomnil bede v Harlemu, kjer je odraščal v črnskem getu, otroških let v Kingstonu, kjer ga je babica naučila samozavesti, da je postal svetovna zvezda in brezkompromisni borec za svobodo in pravičnost.

Kratko je delal v Harlemu kot pomožni hišnik, s podarjeno vstopnico si je ogledal predstavo American Negro Theatra, postal odrski delavec in končal v igralski delavnici.

Ko je spoznal igralca Sidneyja Poitiera, je vedel, da želi postati igralec, in sicer prvi temnopolti Hamlet. Sprejeli so ga v newyorški gledališki šoli pred nacisti pobeglega Nemca Erwina Piscatorja, preživljal se je kot prodajalec in spremljevalec v dvigalu, njegovi kolegi na šoli so bili poznejši hollywoodski zvezdniki Marlon Brando, Tony Curtis, Walter Matthau in Rod Steiger. Zaigral je v več kot 40 filmih.

Za politični aktivizem ga je pridobil prijatelj Martin Luther King. Boril se je proti rasnemu razlikovanju, bil med najbolj glasnimi proti vojni v Vietnamu in vsem oboroženim spopadom po svetu. Z Nelsonom Mandelo se je boril proti apartheidu v Južni Afriki in kot Unicefov ambasador za otroke na Haitiju in v Sudanu. Leta 1985 je bil tudi med pobudniki globalnega projekta We are the World, da bi pomagal lačnim v Afriki.

V dolgi karieri je osvojil tri glasbene nagrade grammy, med drugim za življenjsko delo, ob teh pa tudi televizijsko nagrado emmy in gledališkega tonyja. Prejel je tudi častnega oskarja za humanitarno delo in človekoljubje.