Umrl je Srečko Jesenšek, pomembno je zaznamoval razvoj smučanja

V starosti 62 let se je iztekla življenjska pot Srečka Jesenška, nekdanjega direktorja Pohorske vzpenjače in tudi predsednika Združenja slovenskih žičničarjev. Pri Slovenski smučarski zvezi so zapisali, da je pomembno zaznamoval razvoj smučanja.

»23. junija 2025 je umrl naš prijatelj Srečko Jesenšek, tehnični delegat FIS za alpske discipline od leta 1996,« so zapisali na svojem portalu.

Poudarjajo, da je bil od mladosti predan alpskemu smučanju in je pomembno zaznamoval razvoj smučanja v Mariboru, Sloveniji in tudi širše. Aktivno je sodeloval v Smučarskem klubu Branik, Smučarski šoli Pohorje in organizaciji Zlate lisice.

Bil je tudi 35. Pohorski car, kar pomeni, da je bil uspešno izvoljen v druščino smučarskih zanesenjakov s tradicijo, ki sega v leto 1963.

»Poznamo ga kot velikega, neutrudnega in nepopustljivega borca, žal pa je v 62. letu starosti izgubil bitko z rakom,« so še zapisali.