Umrla je Maja Mauko, s Foxy Teens je osvojila publiko in festivalske nagrade

»Z veliko žalostjo in praznino v srcih sporočamo, da nas je zapustila naša Foxyca Majči,« je zapis, ki se je danes pojavil na profilu skupine Foxy Teens na facebooku.

Na istem omrežju je smrt Maje Mauko, ki je bila del prve zasedbe prve slovenske najstniške pop glasbene skupine v letih 1996–2002 in 2003–2005, potrdila tudi njena najprepoznavnejša nekdanja članica, pevka Tanja Žagar. »Sploh nimam besed. Tako mi je hudo. Bila mi je kot sestrica. Zlata naša Foxyca Majči, vedno boš z mano, vedno boš z nami v najlepših spominih,« je zapisala.

Oglasil se je tudi nekdanji menedžer skupine Miki Šarac, ki je zapisal: »Pretresen in žalosten, nimam besed.«

Na Slovenski popevki so v letih 1999 in 2001 zmagale, leta 2000 pa bile druge. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Del izvirne zasedbe skupine Foxy Teens sta bili ob Maukovi in Žagarjevi še Gaynor Johnson in Mirna Reynolds. Po letu 2002 nekaj časa tudi Špela Grošelj, ki je nadomestila Laukovo.

Med njihovimi največjimi uspešnicami so Ujemi ritem (1996), Naj pada zdaj dež (1999), Moja simpatija (2000) in Prva ljubezen (2001), v teh letih so osvojile tudi več festivalskih nagrad. Na Slovenski popevki so v letih 1999 in 2001 zmagale, leta 2000 pa bile druge.

Leta 2007 je skupina doživela prenovo z novimi članicami: Ines Erbus, Niko Krmec in Kim Perme.

FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Po razpadu skupine se je Maukova posvetila šoli. Kot piše 24 ur, se ji je po maturi ponudila priložnost za delo in takoj se je redno zaposlila. Vzporedno s službo se je vpisala tudi na študij sociologije in kadrovskega menedžmenta na fakulteti za družbene vede. Kaj kmalu se ji je ponudila nova priložnost za delo v kadrovski službi v mednarodnem podjetju.