Umrla je ikona rokenrola Tina Turner

Umrla je kraljica rokenrola Tina Turner, ki je slovela po energičnih nastopih in ikoničnih pesmih, ki so večne uspešnice in spremljajo vsakič nove generacije oboževalcev. Poslovila se je v starosti 83 let, po dolgotrajni bolezni na svojem domu v Švici v bližini Züricha, kjer je živela od leta 2009, ko se je poslovila od glasbenih odrov. »Svet je izgubil glasbeno legendo in vzornico,« je v izjavi zapisal njen tiskovni predstavnik.

Zdravstvene težave je imela sicer že nekaj let. Leta 2016 so ji diagnosticirali raka na črevesju, leta 2017 pa so ji presadili ledvico, prizadela jo je tudi možganska kap.

Tina Turner se je kot Anna Mae Bullock, najmlajša od treh hčera Zelme in Floyda Bullo­cka, rodila leta 1939 v Brownsvillu v državi Tennessee. Med drugo svetovno vojno, ko sta se starša zaradi dela preselila v Knoxville, so deklice razselili k različnim sorodnikom in Anna Mae je pristala pri strogih in vernih starih starših, ki sta bila protestantska duhovnika. Že kot deklica je prepevala v cerkvenem zboru in nadvse uživala v pohvalah vernikov cerkve Nutbush's Spring Hill, kot smo lani o njej pisali v Nedelu. Ko je bila stara enajst let, je njena mati zbežala pred nasilnim možem in zapustila družino.

V svoji karieri je izdala deset studijskih albumov. Prodani so bili v 200 milijonih izvodov. FOTO: Mark Mainz/Afp

Pri šestnajstih ji je umrla babica, pri kateri je še vedno živela, in preselila se je k materi v St. Louis, kjer je leta 1958 končala srednjo šolo in se kot pomočnica medicinske sestre zaposlila v bolnišnici. V St. Luisu je spoznala Ika Turnerja, bodočega moža in glasbenika, s katerim je posnela številne uspešnice, kot so Fool in Love, River Deep – Montain High, Nutbush City, Proud Mary ... Toda za bleščečimi in divjimi nastopi s prepoznavnimi gibi, ki so bili zaščitni znak Tine Turner (ime si je nadela po Ikovem predlogu), se je skrivala trpinčena žena. Po letih trpljenja je leta 1976 zbrala pogum, pograbila sinova in pobegnila. Ker je bila brez denarja, je spočetka plesala v klubih in hotelih, toda v njej je še vedno tlel talent in sčasoma se je vrnila.

Od odra se je poslovila leta 2009. FOTO: Mark Ralston/Afp

Z albumom Private Dancer se je leta 1984 nedvomno uvrstila med pop ikone osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pet let pozneje je posnela album Foreign Affair z njeno največjo uspešnico The Best. Na evropski turneji, ki je sledila plošči, jo je poslušalo skoraj štiri milijone oboževalcev, s čimer je podrla rekord, ki so ga dotlej imeli The Rolling Stones. Poleg vrhov glasbenih lestvic je osvajala tudi glasbene nagrade. Vsega skupaj je dobila osem grammyjev, leta 2021 pa je bila sprejeta v dvorano slavnih rock'n'rolla. Revija Rolling Stone jo je umestila na 63. mesto lestvice 100 največjih umetnikov vseh časov in na 17. mesto lestvice 100 največjih pevcev vseh časov. Nastopala je tudi v filmih, med drugim ob Melu Gibsonu v Pobesnelem Maxu III., film pa so posneli tudi o njeni pretresljivi zgodbi o življenju z Ikom z naslovom Kaj ima ljubezen s tem in izjemno Angelo Bassett v glavni vlogi.

Med kariero si je prislužila naziv kraljice rock'n'rolla in prejela osem grammyjev. FOTO: Georges Bendrihem/Afp

Leta 1986 je spoznala glasbenega producenta Erwina Bacha, sprva sta bila le prijatelja, potem pa sta se s 16 let mlajšim Nemcem zaljubila. Po 27 letih ljubezni se je pevka pri 73 letih končno spet opogumila in se poročila. Poleg moža zanjo žalujejo še trije otroci.

Decembra lani je za posledicami raka umrl najstarejši sin Tine Turner Ronnie.