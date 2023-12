Ustvarjalci podprli zgodovinski dogovor

Nova televizijska in gledališka pogodba z večjimi studii in ponudniki pretočnih vsebin bo veljala tri leta, dogovor z Netflixom, Amazonom, Warner Brothers, Universalom, Disneyjem in drugimi studii pa je bil sklenjen prejšnji mesec po 118-dnevni stavki.

160.000 članov sindikata je imelo nato mesec dni časa za glasovanje o sporazumu. Za dogovor je glasovalo 78,33 odstotka članov, volilna udeležba pa je bila 38,15-odstotna. »To je zlata doba za SAG-AFTRA in naš sindikat še nikoli ni bil močnejši,« je po objavi povedala predsednica sindikata SAG-AFTRA, igralka Fran Drescher.

Zveza filmskih in televizijskih producentov, ki zastopa studie, je čestitala sindikatu in dejala, da pogodba »predstavlja zgodovinske pridobitve in zaščito za izvajalce. S tem glasovanjem se bodo industrija in delovna mesta, ki jih podpira, lahko vrnili v polni moči.«

V skladu z novim dogovorom bodo igralci, plesalci, kaskaderji in glasovni igralci prejeli povišanje plač, višja nadomestila za pretočne vsebine ter nekaj zaščite pred uporabo umetne inteligence. SAG-AFTRA ocenjuje, da dogovor pomeni več kot milijardo dolarjev novih nadomestil, zdravstvenih ugodnosti in pokojnin.

»To je bil težko dosežen dogovor,« je za NPR povedal nacionalni izvršni direktor združenja SAG-AFTRA in glavni pogajalec Duncan Crabtree-Ireland. »Studie smo prisilili, da so se strinjali s stvarmi, za katere so ob začetku pogajanj trdili, da se ne bodo nikoli strinjali,« je povedal in člane sindikata na srečanju v Los Angelesu pozval, naj podprejo dogovor.

V skladu z novim dogovorom bodo ustvarjalci morali dati soglasje in prejeti odškodnino, če produkcije uporabljajo njihove podobe in glasove, tudi če jih posnema umetna inteligenca. V zadnjih tednih so bili sicer mnogi zaskrbljeni, da bi sporazum lahko pomenil tudi, da lahko podjetja nadomestijo ljudi z umetno inteligenco.