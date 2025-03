V loži Bidnovih žrtev

Republikanski predsednik ZDA Donald Trump je v sredinem rekordno dolgem nastopom pred Kongresom, začinjenem z geslom Amerika je nazaj!, orisal ambiciozne načrte svoje prihajajoče štiriletne vladavine. In seveda nikakor ni prizanesel svojemu predhodniku: »Pod Joejem Bidnom, najslabšim predsednikom v ameriški zgodovini, so mejo vsak mesec prestopali stotisoči, med njimi morilci, preprodajalci mamil, člani kriminalnih band in ljudje iz psihiatričnih bolnišnic.«

Nekatere, kot je bilo rečeno, žrtve vladavine Trumpovega predhodnika, je v svojo ložo povabila prva dama Melania Trump. Poudarjeno je bilo, da ti moški, ženske in družine prihajajo iz različnih družbenih slojev z neverjetnimi zgodbami o posledicah ukrepov prejšnje administracije.

Elliston Berry iz Aleda je bila stara 14 let, ko je sošolka snela fotografijo z družbenih omrežij in z računalniškim programom umetno ustvarila njene lažne gole fotografije. Helen, Allyson in Kaylee iz Sarverja so vdova in hčeri Coreya Comperatoreja, gasilca, ki ga je julija 2024 ubil atentator, ki je med volilnim shodom v Butlerju v Pensilvaniji streljal na predsedniškega kandidata Trumpa.

Jeff Denard iz Decaturja je skoraj tri desetletja delal v jeklarni Nucor Steel. Njegovo dobro plačano delo mu je omogočilo, da je delal kot prostovoljni gasilec, zagotovi ljubeč dom desetinam rejencev in organizira kolege jeklarje, da se odzovejo na naravne nesreče, vključno z orkanom Helene. Stephanie Diller z Long Islanda je vdova Jonathana Dillerja, newyorškega policista, ki ga je marca 2024 na prometni postaji v Queensu umoril zločinec Guy Rivera, pred tem zaradi različnih prestopkov aretiran 21-krat.

Krivice, travmatične izkušnje

Marc in Malphine Fogel iz Butlerja: Marc je učitelj zgodovine, ki ga je ruska vlada zadržala kot talca in ga po krivici obsodila na 14 let v ruskem zaporu. 12. februarja je predsednik Trump izpolnil obljubo Malphine, Marcovi 95-letni materi, da bo Marca pripeljal domov. January Littlejohn iz Tallahassee je zagovornica materinskih in starševskih pravic, ki je tožila šolski odbor okrožja Leon, potem ko souradniki v srednji šoli socialno preusmerili njeno hčerko v drugo spolno identiteto brez vednosti ali dovoljenja January in njenega moža. Šola je razbil družinsko vez in pred starši prikrivala, kaj se dogaja s hčerjo.

Payton McNabb iz Murphyja je nekdanja srednješolska športnica, katere sanje o univerzitetnem športu so se razblinile na odbojkarski tekmi septembra 2022, ko je biološki moški iz nasprotne ekipe, opredeljen kot transspolnik, nastopu so pred tekmo vsi nasprotovali, z žogo Payton tako močno zadel v obraz, da je utrpela travmatično možgansko poškodbo. Payton se je pridružila neodvisnemu ženskemu forumu in si zadala nalogo narediti konec spolni nepravičnosti v športu.

Allyson in Lauren iz Woodstaocka sta mati in sestra Laken Riley, študentke zdravstvene nege, ki jo je med jutranjim tekom umoril nezakonit priseljenec. Bidnova administracija je morilca v državo spustila v skladu s svojo politiko odprtih meja. Prvi zakon, ki ga je letos podpisal predsednik Trump, je bil poimenovan Lakenu v čast.

Alexis Nungaray iz Houstona je mati Jocelyn Nungaray, 12-letne deklice, ki sta jo med sprehodom do trgovine na vogalu umorila dva nezakonita priseljenca. Bidnova administracija ju je v državo spustila le nekaj tednov pred Jocelyninim umorom.

Roberto Ortiz iz Weslaca je skoraj desetletje služil pri ameriški mejni patrulji in je veteran ameriške mornarice in kalifornijske državne straže. Člani mamilarskih mehiških kartelov so nanj večkrat streljali, medtem ko je opravljal svoje dolžnosti v bližini reke Rio Grande v Teksasu.