V raketnem obstreljevanju umrl žitni mogotec

»Njegova smrt je velika izguba za Mikolajev in vso Ukrajino. V več kot petdesetih letih kariere je neprecenljivo prispeval k razvoju regije ter kmetijske in ladjedelniške industrije naše države.« S temi besedami se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odzval na novico o smrti Oleksija Vadaturskega, lastnika velikega kmetijskega podjetja Nibulon in enega od najbogatejših Ukrajincev.

Štiriinsedemdesetletni žitni mogotec in njegova žena Raisa sta umrla minuli konec tedna, ko je bilo mesto Mikolajev na jugu Ukrajine znova tarča silovitega ruskega obstreljevanja, enega od najhujših od začetka vojne. Napad sta pričakovala in se skrivala v kleti, a sta kljub temu umrla med ruševinami razkošnega doma. Po poročanju ukrajinskih medijev je sedem ali osem ruskih izstrelkov zadelo prav njuno hišo v okrožju, kar vzbuja domneve, da je Rusija namerno napadla Vadaturskega in ga ubila, da bi vplivala na izvozno industrijo Ukrajine. Napad se je namreč zgodil, tik preden je iz Odese izplula prva ladja z ukrajinskim žitom, skladno z dogovorom, ki sta ga pred dobrim tednom dni ob posredovanju Združenih narodov in Turčije sklenili Rusija in Ukrajina.

V zadnjih tednih je sodeloval pri iskanju rešitev, da bi lahko Ukrajina, ki je ena od največjih izvoznic pšenice in drugega žita, tujino čim bolj nemoteno oskrbovala z žitaricami. FOTO: Ukrinform

»To je naklepni umor enega od najpomembnejših kmetijskih podjetnikov v državi,« je bil jasen vodja kabineta ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Podjetnikova smrt je ujezila in pretresla tudi sosede, je poročal CNN. »Ne vemo, kaj naj storimo. Sovražimo Rusijo,« je novinarjem ameriške medijske hiše dejal Maksim, ki je v neposredni bližini premožnega soseda stanoval dvajset let. »Neverjetno je, da lahko v enem trenutku uničijo vse.«

Na seznamu ruskih tarč

Oleksij Vadaturski se je rodil leta 1947 v ukrajinski vasi Bendzari blizu današnje meje z Moldavijo oziroma Pridnestrsko republiko. Med rojaki ni bil znan le kot uspešni poslovnež (Forbes je lani njegovo premoženje ocenil na 430 milijonov dolarjev), ampak tudi kot zavedni in proevropsko usmerjeni Ukrajinec, ki je ob začetku vojne v Donbasu leta 2014 izdatno finančno podprl ukrajinsko vojsko. Od takrat je na seznamu ruskih tarč.

V zadnjih tednih je pomagal iskati rešitve, da bi lahko Ukrajina, ki je ena od največjih izvoznic pšenice in drugega žita na svetu, tujino čim bolj nemoteno oskrbovala z žitaricami. Ob njegovi smrti so v podjetju Nibulon, ki ga je ustanovil leta 1991, zapisali, da je bil »pravi junak in domoljub«, ki je ostal v Mikolajevu, da bi med rusko invazijo pomagal strateško pomembnemu pristanišču. »Vedno je verjel v Ukrajino in svoja prizadevanja usmerjal v njen razvoj in blaginjo,« so dodali.