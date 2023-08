Velikega dvoboja v Italiji, kot kaže, ne bo

Bizarne prigode in samopromocijske akcije iz življenja slavnih niso nič nenavadnega, zlasti če govorimo o najbogatejšem zemljanu, 52-letnem Elonu Musku, lastniku družbenega omrežja X, ki se je do še nedavnega imenoval Twitter. V zadnjih tednih je bila njegova pozornost usmerjena v 39-letnega rivala Marka Zuckerberga, soustanovitelja družbenega omrežja faceboook, zdaj pod okriljem družbe Mete, ki ga je izzval na dvoboj v kletki.

Vse se je zdelo kot besedna izmenjava na njunih družbenih omrežjih, ki je vzniknila, ko so se začele širiti govorice, da Meta ustvarja novo omrežje, dokler se ni vpletla Italija oziroma njen minister za kulturo Gennaro Sangiuliano in ponudil možnost, da se spopadeta v njegovi domovini ter izkupiček namenita dobrodelnim organizacijam. Kot je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa pojasnil Musk, naj bi s tem promovirali zgodovino starega Rima (vse skupaj bi seveda prenašali v živo na družbenih omrežjih) in hkrati zbrali denar za ameriške veterane in otroške bolnišnice v Italiji.

Iskrice so vzplamtele že junija, dvoboj z rivalom Zuckerbergom (desno) pa je predlagal Musk. FOTO: Alain Jocard/Afp

Zuckerberg, ki je mojster v brazilskem jiu-jitsu, je Muska na začetku tega tedna odvrnil, da menda ne misli resno, in tudi zadnjo ponudbo za srečanje v Italiji je zavrnil, saj da ga takšen pristop ne zanima. Boriti naj bi se bil pripravljen, samo če dvoboj organizira UFC, ameriško podjetje za promocijo mešanih borilnih veščin, pri čemer je Musk prepričan, da se je tekmec le »ustrašil« borbe v mešanih borilnih veščinah, za prizorišče katere so predlagali Italijo.

Ideja je kljub prepričanju, da je le reklamni trik, ki se ne bo nikoli zgodil, vzbudila medijsko pozornost, Sangiuliano pa je bil deležen kritik, da je padel na vabo. Minister je sicer že na začetku povedal, da dvoboja, če se bo zgodil, ne bo v Rimu, zlasti ne v ikoničnem Koloseju, na kar se je odzvalo več italijanskih krajev, vključno z areno v Santa Maria Capua Vetere blizu Neaplja, kjer se je boril legendarni gladiator Spartak, in rimskim amfiteatrom v Veroni.