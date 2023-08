Vsi kraljevi sinovi

Ko se je sin tajskega kralja Maha Vajiralongkorna v začetku avgusta po skoraj tridesetletni odsotnosti pojavil v tajski prestolnici Bangkok, je pri mnogih vzbudil nemalo začudenja. 42-letni Vacharaesorn Vivacharawongse je drugi najstarejši kraljev sin, vendar je živel in delal v Združenih državah s svojo mamo in sorojenci, odkar so se odtujili od kraljeve družine po ločitvi njegovih staršev leta 1996.

Vacharaesorn, ki mu je bil odvzet kraljevi naziv, se je izobraževal v ZDA in Veliki Britaniji. Postal je odvetnik, večino časa pa je delal v New Yorku. Ko so ga prejšnji torek fotografirali med obiskom dnevnega centra za revne otroke v Bangkoku, ki je pod kraljevim pokroviteljstvom, so družbena omrežja takoj preplavila ugibanja o razlogu za obisk.

Prihod njegovega mlajšega brata, 40-letnega Chakriwata Vivacharawongseja, kraljevega tretjega sina, je nekaj dni pozneje še podžgal špekulacije, da kraljeva palača morda postavlja temelje za uradno dobrodošlico sinov nazaj v kraljevo družino. Njihovo presenetljivo prisotnost v državi so analitiki ocenili kot še posebej pomembno, ker kralj, ki je star 71 let, od prevzema prestola leta 2016 še ni imenoval svojega dediča, poroča CNN.

»Vrnitev na Tajsko po tako dolgi odsotnosti je zapolnila luknjo v mojem srcu,« je v ponedeljek povedal Vacharaesorn, potem ko so ga na letališču Suvarnabhumi v Bangkoku fotografirali, ko je bratu segel roko. »To je res dober občutek,« je pristavil. Vladna palača sicer ni izdala nobenih uradnih informacij ali javnih komentarjev o njihovem prihodu, toda »obisk je skoraj zagotovo odobril kralj in bi ga lahko razumeli kot preizkušanje terena – da bi ocenili javno mnenje glede njune morebitne trajne vrnitve domov«, je za CNN dejal Pavin Chachavalpongpun, izredni profesor na Centru za študije jugovzhodne Azije na kjotski univerzi.

Na Tajskem imajo izjemno stroge zakone, ki kraljevo družino varujejo pred javnim linčem. Kritiziranje kralja, kraljice ali dediča lahko privede do dolgoletne zaporne kazni, zaradi česar je javno razpredanje o kraljevi družini zelo tvegano početje. Leta 2021 je bila na primer neka ženska obsojena na 43 let zapora zaradi niza zvočnih posnetkov, ki so bili kritični do monarhije. V tem kontekstu bo še bolj zanimivo videti, kako se bo javnost odzvala na povratek kraljevih sinov.