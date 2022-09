Zadnja žalujoča, ki je prišla do kraljice

Tudi še tako dolge vrste se nekoč končajo in tako je zadnja oseba, ki se je lahko poslovila od kraljice Elizabete II. v Westminstrski dvorani postala Chrissy Heerey, članica Kraljevega vojnega letalstva iz Meltona Mowbraya, ki je pri tem za Guardian dejala, da je bil trenutek »eden od vrhuncev mojega življenja«.

Natanko ob 6.30 zjutraj je šla mimo kraljičine krste, ko se je dvorana po štirih dneh in pol zaprla. Sima Mansouri, predzadnja v vrsti, ki je bila tik pred njo, pa je dejala, da bosta verjetno s Heereyjevo »prijateljici za vedno«, potem ko sta se spoznali v čakalni vrsti.

»Vsi so želeli biti skupaj in govoriti o spominih. S Chrissy je bilo neverjetno. Zdelo se je, kot da se poznava od nekdaj. Bila je nekoliko živčna, saj je bila zadnja oseba, a rekla sem ji, ne skrbi, tukaj sem.«

Kolektivna izkušnja v času nacionalne izgube

Uradno še ni znano, koliko ljudi je v zadnjih štirih dneh romalo, da bi se poklonilo pokojni monarhinji in čakalo v vrsti, ki je bila dolga približno devet kilometrov, tudi do 24 ur, ocenjujejo pa, da jih je bilo več sto tisoč. Sinoči so vstop v vrsto zaprli malo po 22.40, tistim, ki so že prejeli zapestnice, pa so povedali, da jim bo vstop v dvorano zagotovljen.

Vrsto so že poimenovali mati vse vrst, med čakajočimi pa je bilo te dni slišati predvsem eno: Ponosni smo na to, da smo Britanci in da smo imeli takšno kraljico. Med drugim so poudarjali tudi občutke enotnost in kolektivno izkušnjo, ki je spodbuda tudi v času nacionalne izgube.

Oprema za kampiranje

Kot še piše Guardian, je v obsežni varnostni operaciji danes območje okrog parlamenta in Westminstrske opatije zaprto. Med žalujočimi je opaziti dve skupini: tiste, ki so prispeli čez noč s plašči in torbami, in tiste, ki so tam že dlje časa in imajo s seboj stole za kampiranje, spalne vreče in zaloge prigrizkov.

Blizu Westminstrskega mostu so tako mediji odkrili dva, ki sta tam postavila rekord. Mary Foster iz Petersfielda v Hampshiru in njen prijatelj Bill Powell, ki je prišel iz Toronta v Kanadi, sta namreč tja prispela že v petek popoldne. Par, ki je sedel ob velikih torbah z opremo za kampiranje in majhnim šotorom, je bil sprva prav nasproti Westminstrske opatije, a so ju premaknili, ko so se varnostni načrti spremenili. A se nista pritoževala niti zaradi vremena, rahlo je deževalo ponoči, niti zaradi nove lokacije.

So pa mnogim, ki so danes pripotovali v London, pot oteževale prekinjene železniške povezave zaradi poškodb električnih žic, zgodila se je tudi železniška nesreča. Težava je vplivala tudi na potovanja potnikov z letališč Reading in Heathrow.