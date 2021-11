Ana Lukner Roljić obrača nov list v filantropiji

Ana Lukner Roljić, ki jo Slovenija pozna kot obraz Anine zvezdice, je le nekaj dni pred 12. rojstnim dnem te dobrodelne akcije predstavila Truhomo, filantropsko spletno platformo, katere cilj je ovreči sence nezaupanja nad dobrodelnostjo in zagotoviti popolno transparentnost, sledljivost in učinkovitost donacij. Prepričana je, da bo s to inovacijo obrnila nov list v filantropiji, in to v času, ko je vse več ljudi, ki jim primanjkuje osnovnih življenjskih potrebščin.

Prav izkušnje z družinami, ki prosijo za pomoč Anine zvezdice, kažejo, kako pogubno je epidemija vplivala na življenja številnih družin. Pogosto dobivajo, kot je dejala podjetnica Ana Lukner Roljić, ki je bila ravno zaradi omenjene akcije razglašena za Delovo osebnost leta 2012, prošnje otrok, naj jim pomagajo s hrano, ker ne vedo, kako bodo sicer preživeli. Veliko je tudi ljudi, ki so pripravljeni pomagati, pa čeprav pogosto ne vedo, koliko njihove donacije bo res šlo v prave roke.

Premagati nezaupanje

Začelo se je z Anino zvezdico, nadaljuje s Truhomo, in ta namerava iti v svet. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Kar 60 odstotkov ljudi ne verjame, da neprofitne organizacije lahko izpolnijo svoje poslanstvo, eden od treh Američanov ne zaupa dobrodelnim organizacijam,« je v skladišču Anine zvezdice, kjer se je vse začelo, poudarila ustanoviteljica nove platforme. Svoj življenjski projekt, kakor mu pravi, je poimenovala Truhoma ali krajše za True and Honest Mankind (pristno in iskreno človeštvo). Da so stroški v filantropiji veliki, učinek pa pogosto majhen, so mnogi sprejeli za samoumevno, toda Ana Lukner Roljić je prepričana, da ni treba, da je tako. »Študirala sem v Silicijevi dolini, 20 let se spoznavam z novimi tehnologijami, in ker vem, kakšno je stanje v filantropiji, ves čas iščem načine, kako jo izboljšati. Ko sem začela spoznavati blockchain, tehnologijo veriženja podatkov, sem ugotovila, da je to priložnost za uvedbo preglednosti v dobrodelnosti.«

Glavni partner Truhome je podjetje Eligma, katerega direktor je Dejan Roljić, mož Ane Lukner Roljić. FOTO: Leon Vidic/Delo

Veliki cilji za ZDA

Truhoma je spletna platforma, ki obljublja stoodstotno transparentnost, sledljivost in učinkovitost. S partnerji (glavni je podjetje Eligma, katere direktor je sogovorničin mož) so jo razvijali dve leti, danes so predstavili verzijo ena, saj jo bodo, kot napovedujejo, ves čas nadgrajevali tako tehnološko kot po oblikah pomoči. Za začetek bo temeljila na pomoči s prehranskimi paketi oziroma paketi z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, s čimer imajo tudi največ izkušenj. Dostavljala jih bosta dva partnerja: Davidov hram in Sadje v pisarni.

Na platformo se lahko prijavijo tako donatorji kot prejemniki pomoči, pri katerih veliko pozornosti namenjajo preverjanju, ali jo res potrebujejo (pri tem sledijo predvsem lastnim bazam in izkušnjam), pa tudi dobrodelne organizacije, ki tako dobijo brezplačno spletno podlago za delovanje, je zagotovila sogovornica. »Vabim ljudi v stiski, da se prijavijo preko platforme. Želim si tudi, da se pridruži čim več dobrodelnih organizacij in da tako brez kakršnegakoli dela in stroškov pomagajo družinam v stiski iz svoje baze.«

Skladišče Anine zvezdice FOTO: Leon Vidic/Delo

Vprašanje, ki se postavlja tukaj, je: s čim pa se financira Truhoma? Temu je namenjen posebni fond (Truhoma Fund), kjer bodo zbirali zasebne donacije in tudi poraba teh za operativne stroške in razvoj bo popolnoma transparentna, je še zagotovila podjetnica in ustanoviteljica Anine zvezdice in Truhome. Podjetje ima sicer sedež v San Joseju v Kaliforniji, kajti tam je njen »drugi dom, središče visoke tehnologije in navsezadnje upravni odbor Truhome«.

Slovenija je prva lokalna entiteta platforme, v prvem četrtletju prihodnjega leta pa namerava vstopiti na ameriški trg in pri tem Ana Lukner Roljić razmišlja na veliko. Morda tudi o milijarderju Elonu Musku, ki se je na nedavni poziv direktorja Programa ZN za hrano Davida Beasleyja, naj pomaga rešiti svetovni problem lakote, odzval prav s pozivom, da bo to storil, če pripravijo dober načrt in zagotovijo preglednost delitve denarja. Da, tudi imena, kot je to, imam v mislih, je pritrdila.