Aretirali osumljenca za umor raperja Tupaca Shakurja

Policija v Las Vegasu v ameriški Nevadi je v petek potrdila, da so aretirali Duana "Keffe D-ja" Davisa, ki ga sumijo, da je leta 1996 iz vozečega avtomobila s streli pokončal hip-hop zvezdnika Tupaca Shakurja.

Tožilec Marc DiGiacomo je povedal, da nameravajo dokazati umor z uporabo strelnega orožja. Policija sicer ne trdi, da je Davis dejansko sprožil strel.

Avtorja uspešnic kot je California Love so ustrelili, ko je bil star 25 let, njegov umor pa je ostal nepojasnjen do danes. Davisa so doslej obravnavali le kot pričo incidenta.

Tupac Shakur se je rodil v New Yorku, v najstniških letih pa se je z družino preselil v Kalifornijo. V kratki karieri gangsterskega raperja je prodal kar 75 milijonov plošč.

Duane "Keffe D" Davis je bil aretiran v povezavi z umorom Tupaca Shakurja leta 1996. FOTO: AFP /Las Vegas Metropolitan Police Department

Dolga policijska preiskava brez osumljencev je sprožala ostre kritike na račun policije, češ da se zaradi umora temnopoltega glasbenika, ki je v svojih besedilih kritiziral policijsko nasilje, ni dovolj potrudila.

Davis je še edina preživela priča umora, oziroma je sedaj pa po navedbah policije edini preživeli, ki je vpleten v zločin.

Med preiskavo so sumi padali predvsem na rivalske rap glasbenike. Šest mesecev za umorom Shakurja je bil nato umorjen njegov tekmec z vzhodne obale ZDA Christopher "The Notorious BIG" Wallace.

A Jason Johansson s policije Las Vegasa je povedal, da je bil motiv precej banalen in oseben. Davis naj bi bil le vodja skupine, ki je umorila Shakurja.

Shakurja je ponoči 7. septembra 1996 po ulicah Las Vegasa peljal ustanovitelj glasbene založbe Death Row Records Marion Knight. Pri rdeči luči je do njunega BMW pripeljal beli cadillac, iz katerega so neznanci streljali in Shakur je teden dni kasneje podlegel ranam.

Tupac Shakur in Marion Knight Jr. sta se v noči, ko je Tupac umrl, udeležila boksarskega dvoboja. FOTO: AFP

Danes 60-letni Davis je v svoji knjigi spominov leta 2019 napisal, da je bil na sovoznikovem sedežu v cadillacu in je dal pištolo nekomu na zadnjem sedežu, ta pa je potem streljal.

Okrivil je tudi nečaka Orlanda Baby Lane Andersona, ki je bil eden od dveh na zadnjem sedežu. Anderson je bil rival Shakurja in oba sta bila vpletena v pretep v igralnici pred umorom.

Johansson je na novinarski konferenci dejal, da je bil omenjeni pretep razlog za umor Shakurja.