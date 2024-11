Balistika je po SSKJ2 veda o gibanju izstrelkov v zraku. Ta beseda je bila do nedavnega znana predvsem v terminoloških krogih, zlasti obramboslovja in fizike. Na to kaže tudi podatek, da je v korpusu Gigafida 2.0, ki vsebuje predvsem publicistična besedila sodobne slovenščine, ta beseda dokaj redka. Zgledi iz tega korpusa se pogosto nanašajo na opise streljanj in z njimi povezanih zločinov, saj morajo preiskovalci v preiskavi ugotoviti, kako je streljanje potekalo.

Zadnje čase pa se od streljanj z osebnim orožjem premikamo na izstreljevanje vedno večjih raket, celo takih, ki lahko nosijo jedrsko konico. Po eni strani si to lahko razlagamo kot kazanje mišic, vemo pa, da lahko stvari hitro uidejo izpod nadzora in da je vojna – kot to vsakič znova pokažejo trenutno potekajoče vojne – za vse udeležence nepredvidljiva in škodljiva tudi za napadalce. Stopnjevanje konflikta potegne za sabo vedno več uničenih človeških življenj, ki jih zadevajo in ubijajo izstrelki vseh vrst, od krogel, do granat in raket. Problem je le, da se tega diktatorji, ki vojne sprožajo, ne zavedajo – če bi se, ne bi postali diktatorji.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Dejan Gabrovšek.