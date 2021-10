Banksyjevo razrezano »Ljubezen« prodali za skoraj 22 milijonov evrov

Se še spomnite Banksyjeve podobe na papirju, ki je na dražbi pri Sotheby's v Londonu, namesto da bi nepoškodovana pristala pri kupcu, spolzela skozi okvir oziroma mehanizem z rezili, nakar so na drugi strani prilezli le še trakovi uničene podobe Deklice z balonom, kot se je imenovala tedaj?

To je bilo leta 2018 in že tedaj, ko so sliko na dražbi prodali za nemajhen milijon funtov, je nova lastnica zatrdila, da hoče sliko vzeti, četudi je imela status napol uničene. Kajti prav takšna naj bi imela še večjo vrednost.

Govorili so celo, da gre za novo umetniško sporočilo, pri čemer so pri Sotheby's vztrajali pri trditvi, da ta »performans« nikakor ni bil dogovorjen z Banksyjem. Naposled je zadeva, ki je sprožila tako navdušenje kot očitke zaradi samopromocije, dobila še novo ime: Love in the Bin, Ljubezen v košu. Ali smetnjaku.

Skozi neštete objave v medijih je postala dobrodošlo razvpita. Ko so jo predstavili na razstavi, so ljudje čakali v vrsti zanjo, a te novice sodijo v dobri stari čas pred pandemijo, ki je zdesetkala tudi količino bizarnih novic s področja milijonskega trženja umetniških izdelkov.

Do danes. BBC namreč poroča, da so »samorazrezano« Ljubezen v zaboju prodali za kar 18,5 milijona britanskih funtov oziroma okoli 21,8 milijona evrov (vključno z dražbenim pribitkom). Za »pravo ikono zgodovine umetnosti«, kot so jo označili, je potekal okoli deset minut dolg boj med potencialnimi kupci, identitete tistega, ki jo je pridobil, pa niso objavili.

Objavili pa so, da predstavlja izkupiček nov rekord pri avkcijskih prodajah Banksyjevih dosežkov. Gotovo ne bo zadnji.