Če je tekmovalec lažji, še ne pomeni, da bo zmagoval

Samo malo še shujšam, pa bom še boljši. Misel, ki prešine športnika, željnega dobrih rezultatov in hkrati lepega videza, je eden od mnogih znakov, da bi lahko zbolel za motnjami hranjenja. Kot je pred kratkim opozorila športna plezalka in olimpijska prvakinja Janja Garnbret, je to v športu čedalje bolj pereč problem, za katerega je treba začeti iskati sistemske rešitve.

Težave so bolj izrazite v posameznih športih, je pritrdila psihiatrinja dr. Karin Sernec. »Nekateri športi, kot so smučarski skoki, drsanje, balet, plezanje, sami po sebi zahtevajo telesno maso, nižjo od tiste, ki jo človekov organizem pri določeni starosti potrebuje. Ti ljudje so zato ves čas lačni, ob tem doživljajo čustvene stiske, saj so treningi naporni, borijo se za čim boljši rezultat, hkrati pa se ne smejo zrediti.«