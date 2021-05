Če sanjaš, sanjaj na veliko

V članku preberite:

Zakaj se ji zdi, da sta kuhanje in peka v zadnjih nekaj letih tako popularna? »Najbrž tudi zato, ker ljudje radi gledajo resničnostne šove o kuhanju ali kuharske oddaje, slavni šefi so znani zvezdniki, tu so tudi družabna omrežja, na katerih lahko deliš svoje izdelke. Ne gre več le za vrhunsko kuhinjo, ampak tudi za ulično hrano, sladkarije … Mladi ljudje niso več tako zelo tradicionalni glede hrane. Moram reči, da New York najbolj pogrešam zaradi tega, ker sem tam lahko na vsakem vogalu kupila hrano z različnih koncev sveta. Pogrešam ta stik z drugimi kulturami, z drugimi kuhinjami.«