Kako se pripraviti na letošnji vročinski val?

Podnebne spremembe zahtevajo vedno bolj premišljene rešitve. Tudi zunanje površine, kot so terase in vrtovi, so lahko sredi poletne pripeke prijetno hladne. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer moramo poskrbeti za učinkovito namakanje rastlin. Pametni in trajnostni sistemi za hlajenje z vodno meglico in namakalni sistemi so postali ključni za vsak dom, gostinski lokal ali industrijski obrat. Pri iskanju najboljše rešitve vam lahko pomaga podjetje PIRO, ki s svojo strokovnostjo in prilagodljivostjo dokazuje, da prava rešitev vedno obstaja.

Branka Vesel (na fotografiji levo), soustanoviteljica Piro Innovations d.o.o., prokuristka in vodja komercialnih dejavnosti, je vključena tudi v BNI, kjer nenehno nadgrajuje svoje znanje. FOTO: BNI

Podjetje PIRO (Piro Innovations d. o. o.), ki ga je soustanovila– v njem dela tudi kot prokuristka in vodja komercialnih dejavnosti –, je specializirano za sisteme hlajenja z vodno meglico in napredne rešitve za namakanje.

Njihova največja konkurenčna prednost je v pristopu, ki temelji na poslušanju naročnikov in iskanju prilagojenih rešitev. S kombinacijo bogatih izkušenj s terena, tehničnega znanja in občutka za prostor svojim strankam zagotavljajo preproste, učinkovite in trajnostne rešitve. PIRO je majhno, a izjemno odzivno podjetje. Njihova velikost jim omogoča, da ohranjajo oseben stik s strankami.

Svoje znanje nenehno nadgrajujejo tudi s povezovanjem v poslovnih mrežah, kot je BNI, kjer Branka Vesel aktivno sodeluje in pridobiva izkušnje z drugih področij podjetništva. Ena od pomembnih prelomnic v razvoju podjetja PIRO je bila odločitev, da svojo dejavnost osredotočijo izključno na rešitve, povezane z vodo. Danes podjetje PIRO stopa samozavestno naprej: povečuje svojo prepoznavnost v segmentu B2B, sodeluje na sejmih in širi svojo ponudbo v odgovor na vse večje podnebne izzive. Njihov cilj ostaja jasen – ustvarjati rešitve, ki prinašajo udobje, varčnost in trajnost v vsakdanjo rabo.

Pametne rešitve za vroče dni in sušno poletje

Podjetje PIRO na področju namakanja ponuja celovite sisteme za vrtičkarje, upravitelje javnih površin, uporabnike rastlinjakov in za vse, ki želijo poskrbeti za svoje balkonske zasaditve. FOTO: PIRO

Bliža se poletje, ko se želimo ohladiti, in skrbi nas za zelenje okrog hiše. Kako nam lahko pomagajo vaši izdelki?

Naše rešitve za poletje pokrivajo dve ključni področji – prijetno ohladitev in skrb za zelenje okoli doma. Hlajenje z vodno meglico omogoča, da se zadržujemo zunaj, na terasi, balkonu ali vrtu tudi v največji vročini. Sistem z drobnimi kapljicami zraku odvzame toploto in ohladi prostor ter pri tem ne zmoči površine.

FOTO: PIRO

Tudi za zalivanje ponujamo različne rešitve, prilagojene potrebam okolice: od kapljičnih sistemov, poroznih cevi za enakomerno vlaženje zemlje do pametnih časovnikov, ki poskrbijo za zalivanje tudi takrat, ko nas ni doma. Rešitve so prilagodljive in jih lahko vgradimo na vrtu, v rastlinjaku, ob hiši ali celo na manjšem balkonu. Pomembno nam je, da z vodo ravnamo premišljeno in da rastline dobijo točno to, kar potrebujejo, ob pravem času.

Delate raznolike in zanimive stvari. Za katere storitve je največ povpraševanja?

FOTO: PIRO

Največ povpraševanja imamo trenutno pri hlajenju z vodno meglico tako za gostinske terase kot za zunanje kotičke pri zasebnih hišah. Ravno zaradi podnebnih sprememb se sezona začne vse prej. Opažamo, da stranke vsako leto že zgodaj spomladi kontaktirajo z nami, ker želijo biti pripravljene na prve vročinske valove.

Na področju namakanja prevladuje zanimanje za rešitve za vrtičke, rastlinjake, balkone in seveda travo, z nadgradnjami, kot so časovniki. Vedno več je tudi povpraševanja po celovitih rešitvah za dom, pri čemer stranki svetujemo, kako optimalno urediti zalivanje ali hlajenje glede na njihov prostor.

Kako dolgo moramo čakati, če se odločimo za vaše sisteme?

FOTO: Senčila Capris

Spomladi so vremenske razmere idealne za montažo. Pri manjših rešitvah za dom ali gostinsko teraso lahko sistem namestimo že v nekaj dneh, včasih tudi takoj. Pri večjih sistemih, kjer uporabljamo črpalke po meri, ali pa pri kompleksnejših industrijskih postavitvah je čakalni rok od 10 dni naprej. Vedno se trudimo, da je odziv hiter in izvedba pravočasna.

Zaradi globalnega segrevanja bo po tovrstnih rešitvah vedno več povpraševanja. Kako vi občutite podnebne spremembe?

Podnebne spremembe močno vplivajo na vsakdanje življenje. Poletja se začnejo prej, vročinski valovi trajajo dlje, obenem pa so suše vse bolj izrazite. Ljudje zato iščejo načine, kako poskrbeti za udobje na zunanjih površinah in kako ohraniti zelenje kljub suhim razmeram.

Sistemi hlajenja z vodno meglico so postali nepogrešljivi ne le v gostinstvu in domačem okolju, temveč tudi v živinoreji. Uporabljajo jih v hlevih za govedo, v prašičereji in na piščančjih farmah.

FOTO: PIRO

Na področju zalivanja pa vedno bolj izstopa potreba po pametnih, varčnih sistemih – kapljično zalivanje, porozne cevi, časovniki. Verjamemo, da bo skrbna in pametna uporaba virov postala osnova vsake trajnostne ureditve okolice.

Majhna ekipa, velika prilagodljivost in osebni pristop

FOTO: PIRO

Koliko zaposlenih imate in kako skrbite za njihovo strokovno rast?

Naša stalna ekipa šteje tri osebe, po potrebi pa sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci – predvsem pri montažah ali večjih projektih, kjer je ključno, da stvari potekajo hitro in usklajeno.

Ker smo majhni, je pretok informacij hiter, vsak od nas pa pokriva več področij – od svetovanja in prodaje do razvoja rešitev in vodenja projektov. Učimo se sproti, največkrat na podlagi konkretnih situacij na terenu. Ko naletimo na izziv, poiščemo rešitev, se posvetujemo in se ob tem tudi strokovno razvijamo. Včasih je največ znanja prav v tem, da znaš vprašati prave ljudi.

Mreženje v BNI: več kot le pridobivanje poslov

Kaj vas je pritegnilo k članstvu v BNI?

V BNI sem prišla bolj iz radovednosti kot iz načrtovane potrebe. Povabili so me ravno v času Tedna ženskega podjetništva, ki mi je bil takoj zanimiv. Rekla sem si, pojdimo pogledat, kako je videti redni sestanek. Šla sem in bila praktično takoj »pečena«. Energija skupine, struktura, konkretni pogovori in predvsem to, da gre za podjetnike, ki si dejansko želijo sodelovati, me je prepričalo.

Kako ste sprva videli tovrstno mreženje in kakšna so bila vaša pričakovanja?

Na začetku sem imela precej nizka pričakovanja. Predstavljala sem si, da bo bolj »na silo«, kjer vsi nekaj prodajajo in si delijo vizitke. Ampak resničnost je bila čisto drugačna. Hitro sem ugotovila, da gre za zelo strukturirano, a hkrati sproščeno okolje, kjer se ljudje res poznajo, si zaupajo in se med seboj iskreno priporočajo. To je zame spremenilo definicijo mreženja. Namesto o tem, kako priti do posla, sem začela razmišljati, kako lahko prispevam. In to se vrača.

FOTO: PIRO

Ste prek BNI že pridobili kakšen zanimiv posel ali poslovno priložnost?

Seveda, in to že kar hitro po vstopu v skupino. Prek članov BNI smo prišli do več zanimivih projektov – od hlajenja za gostinske terase do sodelovanj pri dogodkih in celo do stika z občinami.

Zelo veliko pa smo pridobili tudi na področju namakanja – dobili smo nove izkušnje z različnimi tipi objektov, od zasebnih vrtov do večjih zelenih površin, kjer je bilo treba rešitve prilagoditi prostoru in uporabniku.

Najbolj dragoceno je, da posli ne prihajajo samo neposredno, ampak pogosto prek »priporočil naprej«. Nekdo te omeni nekomu, ki išče točno to, kar ponujaš, in to ima precej večjo težo, kot da se sam ponujaš naokoli.

Želite podjetniško rasti? Iščete nove, boljše stranke? BNI temelji na napotitvenem trženju (angl. referral marketing) in podjetjem omogoča zelo učinkovito pridobivanje novih strank. Članom zagotavlja pozitivno, podporno in strukturirano okolje za rast.

Kako vidite svojo vlogo v mreži BNI?

Trenutno opravljam enoletni mandat kot predsednica skupine BNI Ilirija, pred tem pa sem bila koordinatorica dogodkov. V obeh vlogah sem imela priložnost še bolje razumeti, kako deluje mreža in kako pomembno je, da vsak član prispeva, ne le z izdelki in storitvami, ampak tudi z odnosom, pobudami in voljo do sodelovanja.

Moja vloga je spodbujati povezanost, jasnost in pozitivno energijo znotraj skupine. Verjamem, da mreža deluje takrat, ko vsak od nas doda svoj del – tudi če je to le iskrena podpora ali dober nasvet.

Katere spremembe ste že uvedli zaradi izkušenj v BNI?

BNI me je naučil, kako jasno in jedrnato predstaviti, kaj delamo, brez dolgih tehničnih razlag. Zdaj znam že v pol minute povedati bistvo, kar prej ni bilo ravno moja močna stran.

Največja sprememba pa je ta, da sem šla z javnim nastopanjem iz svoje cone udobja. Sistem te s svojo strukturo preprosto »prisili«, da začneš govoriti pred skupino, predstavljati svoj posel in se pri tem učiti – vsak teden znova. In sčasoma vidiš napredek, predvsem pa spoznaš, da se da tudi to početi na svoj način, brez popolnosti, ampak z občutkom.

To sem začela prenašati tudi v poslovanje. Bolj jasno komuniciram, bolje predstavim, kar ponujamo, in tudi v odnosih s strankami čutim več samozavesti.

Kako so vrednote BNI vtkane v vaše delovanje?

Vrednote BNI – sodelovanje, povezovanje in pomoč – niso nekaj, kar samo lepo zveni. So dejansko nekaj, kar v našem podjetju živimo vsak dan. Ko pripravljamo rešitve za stranke, razmišljamo dolgoročno: kako jim lahko resnično pomagamo, ne le prodamo izdelek. Ko sodelujemo s podizvajalci, iščemo partnerje, s katerimi si lahko zaupamo. In ko koga priporočimo naprej, damo besedo in vemo, kaj to pomeni.

BNI te tega nauči zelo hitro – če daš, tudi prejmeš. Ta način razmišljanja sem prenesla tudi v naše vsakodnevno delovanje.

Včasih naredimo tudi kakšno stvar popolnoma pro bono ali po res simbolični ceni, sploh če vidimo, da s tem podpremo kakšno dobro zgodbo ali projekt. To se nam zdi enako pomembno kot večji projekti, ker se tako najbolje pokažejo naše vrednote.

»Zadovoljne stranke so naša najboljša reklama«

FOTO: Senčila Capris

Kako pridobivate nove naročnike in kako vam BNI pomaga pri tem?

Veliko naših naročnikov pride po priporočilih. Ko nekomu rešiš konkreten problem, si te zapomni in priporoči naprej. Zadovoljne stranke so naša najboljša reklama, ker govorijo iz izkušenj.

Pomembno vlogo ima tudi spletna stran, kjer si ljudje lahko ogledajo naše rešitve, dobijo ideje in potem kontaktirajo z nami z bolj konkretnimi vprašanji. Marsikdo nas najde tako, ampak končno odločitev pogosto sprejme šele po osebnem stiku ali priporočilu.

BNI nam pri tem ponuja strukturiran način za širjenje poznanstev in grajenje kredibilnosti. Ljudje te najprej spoznajo kot človeka, šele nato kot ponudnika storitev. In ko te enkrat nekdo iz skupine priporoči naprej, prideš do ljudi, do katerih sam morda sploh ne bi nikoli prišel. To ima svojo težo, saj si del skupine, ki stoji za tabo.

Kakšen delež energije podjetje usmerja v mreženje?

Mreženje je pomemben del našega poslovanja. Sem članica BNI in tudi Centra za zunanjo ureditev, kjer sem povezana s strokovnjaki z različnih področij, tako da lažje razumem širšo sliko in strankam lahko ponudim celostne rešitve.

Zelo veliko pozornosti posvečamo vzpostavljanju odnosov. Zaupanje se ne zgradi čez noč – nastane z odzivnostjo, zanesljivostjo in predvsem z iskrenim odnosom do ljudi, ne glede na to, ali gre za stranko, partnerja ali izvajalca. Ravno ti odnosi pogosto ustvarijo nove priložnosti, kar je vredno več kot katera koli kampanja.

FOTO: PIRO

Bi članstvo v BNI priporočili tudi drugim?

Absolutno bi priporočila. Ne samo zato, ker v BNI dobiš posel, ampak ker dobiš okolje, v katerem rasteš kot podjetnik in kot človek. Če iščeš prostor, kjer te ljudje ne gledajo kot konkurenco, ampak kot sodelavca, kjer je poudarek na povezovanju in dolgoročnem sodelovanju, potem je BNI res prava izbira. Ni za vsakogar, ampak za tiste, ki znajo dati in ne pričakujejo takojšnjega rezultata, zna biti to eno najboljših poslovnih odločitev.

BNI je vodilna globalna organizacija, ki je predstavila pravi način poslovnega mreženja. Ustanovitelja BNI Ivana Misnerja je CNN imenovala za guruja poslovnega mreženja, saj je moč poslovnega mreženja približal podjetnikom.

Naročnik oglasne vsebine je BNI