Direktor ameriške modne znamke zlorabljal mladeniče

Konec prejšnjega stoletja je Mike Jeffries veljal za enega stebrov modnega sveta. V začetku devetdesetih je postal izvršni direktor modne hiše Abercrombie & Fitch, ki ji je grozil finančni propad, saj je na leto pridelala tudi do 25 milijonov dolarjev izgube. Pod Jeffriesovo taktirko je institucija postala ena najprepoznavnejših modnih blagovnih znamk, po poldrugem desetletju pa ustvarila komaj verjetni dve milijardi prihodka

Na kontroverznega Američana so kljub finančnim uspehom ves čas letele tudi kritike, predvsem ker naj bi pretirano poudarjal goloto, pa zaradi spolno spornih in rasističnih oblačilnih sloganov. Upokojil se je pred desetletjem in v slovo dobil vsoto 25 milijonov dolarjev, iz katere mu še vedno izplačujejo pokojnino.

Spregovorile žrtve

Ne denar ne kaj drugega pa mu ne bo pomagalo ob dejstvu, da je dveletna preiskava novinarjev britanskega BBC razkrila, da sta imela Jeffries in njegov partner Matthew Smith tudi temno plat življenja. Več posrednikov naj bi zanju novačilo mlade moške in jih k njima vozili na orgije. Moške naj bi na teh zabavah omamljali in spolno zlorabljali. V zameno so jim obljubljali, da jim bo udeležba na razvratnih srečanjih odprla vrata v karierne višave. Za BBC je o svojih izkušnjah spregovorilo dvanajst žrtev.

Eden žrtev je novinarjem povedal, da je govoril z Jeffriesom in Smithom o svojih ambicijah, da postane model za Abercrombie & Fitch. Potem mu je Jeffries dal drogo, ki jo je vzel, in z njim spolno občeval. Pred spolnimi odnosi so mlade moške obrili, zlorabe pa so nadzorovali ljudje, oblečeni v uniforme Jeffriesove modne hiše. Po opravljenem so žrtve prejele kuverte z nekaj tisoč dolarji, s podpisom pogodbe pa so se mladeniči morali zavezati, da o zabavah ne bodo nikdar spregovorili v javnosti.

Orgije naj bi se dogajale med letoma 2009 in 2015, in sicer na različnih koncih sveta, od evropskih prestolnic do karibskih otočij.

Jeffries, zdaj ima 79 let, in Smith razkritja ne komentirata, njun odvetnik pa trdi, da so mladi moški na zabavah sodelovali prostovoljno.