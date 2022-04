Prvi v Sloveniji: piščančje meso potrjeno rejeno brez antibiotikov

Za kakovosten in okusen obrok je pomembno veliko več kot dober recept. Ključnega pomena so pravzaprav sestavine, ki naj bodo hranljive, izbrane, preverljive kakovosti in lokalnega porekla. Pri mesu je pomembno tudi, da lahko sledimo celotni verigi in vemo na kakšen način je bilo vzrejeno.

Skrbna reja – filozofija, ki ponuja zagotovilo kakovosti

Vedno bolj se zavedamo, kako pomembno je, kaj pojemo - predvsem zaradi sebe in svojega počutja. S preudarnim nakupom hrane pa pripomoremo tudi k boljši prihodnosti. Zato se znanje o hrani začne že pri njenem izvoru, torej pri pridelavi oziroma vzreji in nadaljnji predelavi.

V Pivki so že od nekdaj usmerjeni v zagotavljanje zdravja živali.FOTO: Shutterstock

Pomembno je torej, da lahko pri mesu preverimo njegovo pot od začetka do konca Pivka zagotavlja nadzor celotne verige: od priprave krme in skrbne reje do pakiranja mesa in priprave okusnih kulinaričnih dobrot ter njihove poti do prodajnih polic. Naredili so še korak naprej in svojim izdelkom dodali še eno zelo pomembno zagotovilo: skrbna reja 100 % brez antibiotikov.

Zakaj je skrbna reja brez antibiotikov tako pomembna

Pivkina skrbna reja 100 % brez antibiotikov pomeni, da Pivkini piščanci v celotnem času reje niso prejeli nobenih antibiotikov. To potrjuje tudi mednarodni certifikat Vzrejeno brez antibiotikov ANTIBIOTIC FREE STP 080, ki so ga prejeli kot prvi proizvajalec mesa v Sloveniji. Skrbna reja 100 % brez antibiotikov v praksi pomeni še večjo skrb za rast in razvoj piščancev ter hkrati zagotavlja zdravje družbe in okolja. Na ta način tudi prispevajo k reševanju globalnega zdravstvenega izziva rasti odpornosti bakterij na antibiotike.

Ste vedeli? Zdrave živali ne potrebujejo zdravljenja z antibiotiki In to je bistvo filozofije v Pivki perutninarstvu, saj s svojo skrbno rejo veliko pozornost posvečajo ustvarjanju ustreznih mikroklimatskih pogojev, ki piščancem omogočajo, da ostajajo zdravi. Skrbijo za optimalne pogoje za zdravje živali z ustrezno temperaturo, vlago in prezračevanjem ter kakovostno rastlinsko krmo. Uporaba antibiotikov pri njihovi vzreji tako ni potrebna. Na ta način tudi prispevajo k reševanju globalnega zdravstvenega izziva rasti odpornosti bakterij na antibiotike.

Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je odpornost mikrobov na protimikrobna zdravila, kot so antibiotiki, eno izmed največjih globalnih zdravstvenih tveganj. FOTO: Shutterstock

»Ponosen sem, da nam je uspelo v celotni verigi vzpostaviti take pogoje, da lahko trgu ponudimo kakovostno piščančje meso, vzrejeno 100 % brez antibiotikov zgolj ob skrbni reji, dobrih pogojih in udeležencev vseh v verigi,« poudari Aleksander Debevec, član uprave Pivka perutninarstvo. V Pivki so sicer že od nekdaj usmerjeni v zagotavljanje zdravja njihovih živali. Svojo tehnologijo reje so skozi desetletja izkušenj in izpopolnjevanja pripeljali do ravni, ko zdravljenja piščancev Pivka z antibiotiki praktično niso potrebna. »Že kar nekaj let imamo večino rej, ki jih ne zdravimo, in to smo dosegli na način, da so to res skrbne reje, da poskrbijo za vse tisto, kar piščanec potrebuje. V današnjem času, ob teh cenah energentov, pa to ni lahko,« ob tem poudari Neva Šemrov, direktorica veterinarske ambulante Jata, d. o. o., ki že desetletja skrbno bedi nad zdravjem piščancev v Pivki.

Skrbna reja 100 % brez antibiotikov je torej rezultat dolgoletnega tesnega partnerskega sodelovanja med različnimi strokovnjaki – tehnologi Pivke, Pivkinimi rejci, lokalno kmetijsko zadrugo in veterinarsko službo, ki temelji na zaupanju, iskrenosti in skupnem cilju – živalim zagotavljati zdravo okolje ter optimalne razmere za rast in razvoj.

»Za stoodstotno rejo brez antibiotikov smo se odločili, ker vemo, da je tako prav.« (mag. Janez Rebec, predsednik uprave)

Izberite izdelke skrbna reja 100 % brez antibiotikov Piščance Pivka iz skrbne reje 100 % brez antibiotikov lahko prepoznate po posebni oznaki. Na voljo so na prodajnih mestih po vsej Sloveniji. Izbirate lahko med fileji prsi, kračami, perutničkami …, tudi v že začinjeni obliki. Z izbiro mesa z oznako skrbna reja 100 % brez antibiotikov ste lahko brez dvoma, da ste izbrali dobro zase, za svoje najbližje, družbo in okolje.

