Esenca Istre – popolno darilo za sladokusce

Ko v decembru prižgemo praznične luči, postavimo smrečico in razobesimo okraske, se hkrati iz kuhinje (ali pa z božičnih stojnic) že širi vonj po medenjakih, potici, kuhanem vinu in cimetu. Ta duh, ta esenca božiča nas vedno odnese v najlepše spomine na božič in obudi čarobne trenutke, ki jih vsako leto tako nestrpno pričakujemo.

Vonj tradicije pa v predbožičnem času veje tudi iz kleti Vinakoper. Njihovi enologi so spet posegli v najbolj žlahtne zaklade grozdja in ustvarili esenco – globoko rdeče likersko vino, ki v kombinaciji s puhastim panetonom pričara edinstveno doživetje praznikov.

Paneton in čokoladna krema

Letos ga je v Vinakopru pomagal soustvariti lokalni tržaški slaščičar Ulcigrai, ki je tradicionalni paneton popeljal v popolnoma nova obzorja. Mehak in rahel biskvit, bogat z aromatično kandirano pomarančo in sladkimi rozinami, se prefinjeno skriva pod hrustljavim klobučkom iz mandljeve glazure in sladkornih zrn.

Skrbno shranjena v posebni stekleni embalaži se ob njem skriva tudi refoškova pena, v kateri se prefinjena vrhunska čokolada prepleta z esenco refoška. Krema dodaja čaroben dodatek vsakemu grižljaju. Nanesite jo na rezino biskvita v tankem ali bogatem sloju, morda pa ponudite le kot pomako. Da bo zgodba popolna, ob njej postrezite še kozarec sladkega refoška.

Kreativnost enologov

Enologa Rok Jamnik in Boštjan Zidar FOTO: Jaka Ivančič

V Vinakopru pravijo, da je Esenca Istre odraz kreativnosti in vizionarstva njihovih enologov. Ne le zaradi dela esence, ki jo ustvarijo v kleti, pravo čarovnijo ustvarijo s kombinacijo okusov in arom, ki ga povežejo v tradicionalni paneton. »Esenca Istre je izdelek, s katerim vsako leto izzovemo našo kreativnost. Ne samo, da izbiramo za tisto leto najbolj 'zgovorno' vrsto grozdja, katere esenca bo pustila zares poseben pečat, temveč odkrivamo nove segmente vinskih ali grozdnih produktov, ki jih morda sploh še nismo poznali ali pred tem izdelali. Tako smo prvo leto iz zlatih jagod rumenega muškata po sušenju iztisnili kapljice nektarja, leto pozneje ustvarili refoškove želeje, letos pa vstopamo v svet kremnih namazov, kjer znova, na popolnoma drugačen način, kraljuje refošk,« pojasnjuje Boštjan Zidar, glavni enolog Vinakopra.

Z Esenco Istre boste tako tudi letos lahko ustvarili nove praznične spomine, ki bodo trajali. Vsakič znova vas bodo odpeljali na čudovito pot okušanja in postali nepogrešljiv del vaših praznikov.

Esenca Istre je del darilnega programa Vinakoper

