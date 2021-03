Everest se po »letu mirovanja« spet odpira

Nepal in Slovenija

Brez predhodnega dovoljenja lahko v Nepal vstopijo tujci, ki so zaposleni na diplomatskih predstavništvih ali v mednarodnih organizacijah ter njihovi družinski člani. Vsi ostali tujci morajo za vstop pridobiti turistični vizum oziroma imeti pisno dovoljenje indijskih vladnih institucij za podelitev vizuma ob prihodu v državo, pravijo na slovenskem zunanjem ministrstvu.



Rezultat testa ne sme biti starejši od 72 ur. Testa ne potrebujejo otroci, mlajši od pet let. Če je test na peti dan karantene negativen, se jo lahko zapusti. Diplomatska predstavništva Nepala v tujini so že začela izdajati turistične vizume.

Čeprav je za nekatere odločitev o dovoljenju za odprave na Evrest kontroverzna, covid-19 nekaterim očitno ne naganja strahu v kosti. FOTO: Prakash Mathema/AFP



Neodgovorno do reševalcev

Če bodo razmere dopustile, se bodo alpinisti že prihodnji mesec lahko vrnili pod Everest, saj se najvišji vrh sveta po enem letu spet »odpira«. Diplomatska predstavništva Nepala v tujini pa so že začela izdajati turistične vizume. Brez ostrih ukrepov sicer ne bo šlo – plezalci bodo morali imeti ob vstopu v državo potrdilo o negativnem izvidu na koronavirus, prav tako jih bodo takoj napotili v enotedensko karanteno. Aprila naj bi vrh 8849 metrov visokega očaka kljub temu poskušalo osvojiti več kot 300 tujih plezalcev, je izjavo predstavnice nepalskega turističnega uradapovzel Reuters.V istem obdobju leta 2019 se je na Everest odpravilo 381 alpinistov, medtem ko je celotno lansko sezono prvič po dolgih desetletjih gora bolj ali manj samevala. Nepalska vlada tehnično gledano dovoljuje plezanje na Everest že od lanske jeseni, vendar se glavnina plezalcev pod goro zbere spomladi. Na Planinski zvezi Slovenije so za Delo dejali, da po njihovem vedenju pri nas ni organizirane posebne odprave na Everest oziroma ni organizirana pod okriljem njihove zveze.13. marca lani so se v Nepalu odločili, da zaradi pandemije koronavirusa prepovedo plezanje na Everest. Za tamkajšnji turizem je bil to izjemno hud udarec, saj se v državno blagajno z izdajo dovoljenj za plezanje, ena dovolilnica stane okrog 9000 evrov, vsako leto nabere več milijonov dolarjev. Leta 2019 so izdali 2,5 milijona turističnih vizumov in 26.353 dovoljenj za treking, medtem ko je v celotnem lanskem letu državo obiskalo dobrih 47.000 turistov. Turizem je z dvema milijardama dolarjev (1,7 milijarde evrov) eden od dveh glavnih virov preživetja številnih prebivalcev Nepala. Od panoge je odvisnih več kot milijon delovnih mest. »Pogosto razmišljam, da bom prej umrl od lakote kot pa od koronavirusa,« je za New York Post lani novembra dejal, eden od nosačev.iz kalifornijske turistične družbe Furtenbach Adventures bo na Everest letos peljal dve odpravi. Nekatere njegove stranke so v Nepal želele že lani, a jim je virus prekrižal načrte. Protokol ravnanja bo, kot poudarja Furtenbach, strog: »Redno se bomo testirali, na odpravi bo prisoten zdravnik, v baznem taboru bosta naši ekipi v mehurčku, upoštevali bomo tudi vse higienske ukrepe.« Čeprav bodo odprave v baznem taboru zaprte v mehurčke, pa bi lahko izbruh koronavirusne bolezni, ki povzroči respiratorne težave, v zahtevnih razmerah na visoki nadmorski višini predstavljal resen izziv za alpiniste.Plezalci, ki so že dlje časa načrtovali udeležbo na odpravi, so se cepili, pojasnjuje Furtenbach. »Če sem čisto iskren, bi bilo precej lažje vse skupaj odpovedati. A na koncu bomo odprave izpeljali za naše stranke, osebje, za lokalne partnerje in Šerpe. Vsi si želijo, da izvedemo potovanje. Eni, da nahranijo svoje družine, drugi, da jim pomagamo uresničiti njihove sanje,« je povedal za Washington Post.Čeprav je za nekatere odločitev o dovoljenju za odprave na Everest kontroverzna, covid-19 tistim, ki se odpravljajo v Nepal, očitno ne naganja strahu v kosti. Nekateri si celo želijo, da bi se ukrepi še zrahljali – številnim kuharjem in nosačem sodelovanje pri odpravah namreč predstavlja edini vir preživetja., ki vodi lastno agencijo za odprave, je poudaril, da bodo spoštovali vse preventivne ukrepe. Nepalski protokol zahteva, da spijo plezalci v enojnih šotorih, da so skupni jedilni šotori vseskozi dobro prezračeni in omogočajo prostor za medsebojno razdaljo.So pa nekateri, kot še poroča Reuters, kljub vsemu preložili potovanje v čas »po koroni«, predvsem zaradi tveganja v primeru reševanja z gore.iz agencije Alpenglow Expeditions je povedal: »Zadnja stvar, ki si jo želimo, je, da oškodujemo naše stranke ali pa ogrozimo druge, ki bi nas morali reševati. Že tako krhkega nepalskega zdravstvenega sistema ne želimo še bolj bremeniti.«V Nepalu se je doslej s koronavirusom okužilo približno 274.973 oseb, 3012 ljudi s covidom-19 je umrlo. Januarja so začeli cepiti prebivalstvo s cepivom AstraZenece, ki ga je državi podarila Indija. Pristop na Everest s kitajske strani ostaja zaprt, kar bi lahko pomenilo, da bo z nepalske strani goro poskušalo osvojiti še več alpinistov kot sicer. Večina agencij, ki ponujajo vodenje na Everest, je v Nepalu, s kitajske strani so odprave redke zaradi zahtevnosti poti in višje cene dovolilnice.