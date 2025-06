Evrovizija 2026 bo tretjič v Avstriji, a ne v Gradcu

Gradec ne bo gostil Evrovizije 2026. Čeprav je veljal za favorita, je umaknil kandidaturo zaradi stroškov. Manjka mu 29 milijonov evrov, da bi lahko zaprl finančno konstrukcijo projekta, država in regija pa mu nista pripravljeni pomagati.

Umik Gradca je znova pognal tekmovanje med avstrijskimi mesti, med njimi so tudi Dunaj, Innsbruck in St. Pölten. Evrovizijski spektakel lahko namreč prinese več koristi, kulturnih, turističnih tudi ekonomskih. Tudi zato je turistična panoga po vsej Avstriji izrazila razočaranje nad odločitvijo Gradca in jo označila za izgubljeno priložnost, poroča EuroMix.

Gradec je bil favorit zaradi osrednje lege v Avstriji, prometne dostopnosti in še preteklih priprav na gostovanje velikih mednarodnih dogodkov. Vendar je kljub podpori javnosti in višjih občinskih uslužbencev postalo jasno, da Gradec takega projekta ne zmore sam, brez vladne podpore. Večina denarja bi šla za opremo za prenose, prenovo obstoječih sejemskih in drugih prostorov v glasbeno tekmovalno areno, okrepljen varnostni sistem in priprave za namestitev tisočev gostov in turistov.

Avstrija je vendarle preskočila Izrael, v povezavi s katerim so se pojavili različni sumi. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Glede na tak razvoj dogodkov je zdaj Dunaj prvi favorit za pripravo Evrovizije 2026, čeprav se bo polititična debata o stroških projekta še stopnjevala. Poznavalci še vedno ne morejo preboleti, da je Gradec umaknil kandidaturo v zadnjem trenutku, saj tako pripravljenega gostitelja zlepa ne najdejo. Zahteve tekmovanja namreč vključujejo napredno logistiko, bližino mednarodnega letališča in namestitve za tisoče gostov.

Kaj sledi

Evrovizija 2026 bo verjetno maja, s finalom 16. ali 23. maja. To bo objavljeno 8. avgusta, ko bodo razglasili tudi gostitelja tekmovanja. Lani je zmagal JJ s pesmijo »Wasted Love« (Zapravljena ljubezen). Zmagovalec je izrazil željo, da bi bil gostitelj tekmovanja skupaj s Conchito Wurst, ki je zmagala na Evroviziji 2014 z »Rise Like A Phoenix«. Privrženci so bili navdušeni že nad njunim skupnim nastopom. To bo tretje gostovanje Evrovizije v Avstriji po letih 1967 in 2015.