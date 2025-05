Ksenija Horvat se zaradi Izraela na Evroviziji spet obrača na EBU

Pred dobrim tednom dni, ko je v švicarskem Baslu potekal finale Evrovizije, so si mnogi oddahnili ob zmagi Avstrije. Tik za petami ji je bila namreč izraelska predstavnica. Kljub glasnim pozivom in nasprotovanjem, da Izrael, ki izvaja genocid v Gazi, ne sme nastopiti na največjem glasbenem tekmovanju, je Evropska radiodifuzna zveza vztrajala (EBU), da je Evrovizija apolitični festival.

Je pa EBU po invaziji na Ukrajino Rusijo izključil s festivala, mnogi zato sprašujejo, zakaj za Izrael ne veljajo enaka pravila.

Na Evropsko radiodifuzno zvezo se je zdaj z resnimi pomisleki glede udeležbe Izraela na dogodkih EBU spet obrnila tudi direktorica Televizije Slovenija Ksenija Horvat, ki se je s tem vprašanjem nanje obrnila že lani in izpostavila številne pomisleke. »Od tedaj,« je zapisala direktorica Televizije Slovenija, »so se le še okrepili. Žal odziv, ki smo ga prejeli, ni vseboval prepričljivih ali konkretnih pojasnil, prav tako se v njem nista odražali nujnost in resnost zadeve, ki jo naslavljamo.«

JJ, zmagovalec letošnje Evrovizije FOTO: Corinne Cumming/EBU

Dvomi o verodostojnosti glasovanja

Letošnji rezultati telefonskega glasovanja na Evroviziji so še dodatno podkrepili nezaupanje javnosti. Številni gledalci v Sloveniji in drugod so izrazili resne dvome o verodostojnosti in transparentnosti glasovanja, zlasti v luči političnega konteksta. Občutek, da bi lahko politični interesi vplivali na odločitve o sodelovanju ali na končne rezultate glasovanja, je omajal zaupanje javnosti v nepristranskost Evropske radiodifuzne zveze, je zapisala direktorica.

Spomnimo, da je sicer eden osrednjih sponzorjev Evrovizije izraelsko kozmetično podjetje Moroccanoil.

Kot je v komentarju zapisal Delov novinar Gašper Završnik, je Evropska radiodifuzna zveza, »organizatorka Evrovizije, v Baslu zamudila še eno priložnost, da bi se opredelila do zločinov v palestinski enklavi in pojasnila, zakaj za Izrael ne veljajo enaki vatli kot za Rusijo, ki jo je po invaziji na Ukrajino – upravičeno – izključila s festivala«.

Ksenija Horvat FOTO: Marko Feist

»Kljub prejšnjim opozorilom ostajajo odzivi Evropske radiodifuzne zveze neprepričljivi, medtem ko se humanitarne razmere v Gazi slabšajo, javna zaskrbljenost pa narašča. Letos je nezaupanje dodatno poglobilo glasovanje, ki je po mnenju številnih gledalcev netransparentno in potencialno politično motivirano,« je opozorila.

Kot je še zapisala Horvatova, bodo v prihodnjih dneh od Evropske radiodifuzne zveze zahtevali pojasnila o razlikah med spletnim in telefonskim glasovanjem, saj je preglednost ključna za obnovitev zaupanja: »Če konkretni koraki ne bodo sprejeti, bomo morali razmisliti o sodelovanju na prihodnjih dogodkih. Zato pozivamo Evropsko radiodifuzno zvezo k odprti in nujni razpravi med članicami, izvajalci in civilno družbo o preglednosti, etiki sodelovanja ter spoštovanju temeljnih vrednot.«

Kot javni mediji so po njenih besedah dolžni svojemu občinstvu zagotoviti točne in preverljive informacije. Zakaj takšna skrivnostnost glede teh postopkov, ne razumejo – in je ne moremo pojasniti javnosti. Kot javni medij, odgovoren javnosti, je Televizija Slovenija pod vse večjim pritiskom, da se odzove na tovrstne pomisleke.

Razmislek o sodelovanju na prihodnjih Evrovizijah

»Če Evropska radiodifuzna zveza ne bo sprejela konkretnih korakov in se do vprašanj opredelila, bomo razmislili o svojem sodelovanju na prihodnjih dogodkih Evrovizije. Ne gre za odločitev, ki bi jo sprejeli zlahka, vendar bomo v to prisiljeni, če se Evropska radiodifuzna zveza tudi v prihodnje ne bo odzvala na ta ključna vprašanja tako z etičnega vidika kot z vidika interesa javnosti,« je še zapisala direktorica Televizije Slovenija.