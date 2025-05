Evrovizije je konec, Rusija napoveduje: Intervizija bo septembra

Kmalu po koncu priljubljenega popevkarskega festivala Evrovizija je Rusija, ki je iz tekmovanja izključena zaradi vojne v Ukrajini, sporočila, kdaj bo njena verzija tekmovanja, Intervizija. Za veliki dan so določili 20. september, organizacijo je odredil kar sam predsednik Vladimir Putin, vanjo pa so vključeni številni vidni predstavniki oblasti, med njimi podpredsednik vlade Dmitrij Černišenko ter vodja predsedniške administracije in nekdanji predsednik vlade Sergej Kirijenko.

Intervizija bo v moskovski Live areni, kjer bo lahko gostila do 11.000 gledalcev. V Moskvi so tudi že objavili, da je udeležbo potrdilo več kot 20 držav, med njimi Kitajska, Indija ter nekatere države Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda. Ruska državna televizija je potrdila tudi, da bo sodeloval ultranacionalistični ruski pevec Jaroslav Dronov z vzdevkom Šaman. Njegovo ime je v ruskih medijih krožilo že marca, je povzela STA. »Težko je biti prvi, a nisem sramežljiv,« je povedal Šaman, seveda goreč Putinov podpornik in zagovornik invazije na Ukrajino.

Jaroslav Dronov, znan kot Šaman, je nastopal tudi na državnih prireditvah v Rusiji. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Ruski predsednik je dekret za ustanovitev lastne verzije izbora za Pesem Evrovizije podpisal na začetku februarja, takrat je bilo brati le o napovedih, da naj bi Intervizijo pripravili jeseni. Eurosong ima namreč v Rusiji veliko oboževalcev, a ker je država iz šova izključena, je oživela zamisel o Interviziji, ki so jo pripravljali že v Sovjetski zvezi v obdobju hladne vojne kot odgovor vzhodnega bloka na Evrovizijo.

A tudi na slednji so sodelovali številni ruski glasbeniki in nanizali kar nekaj uvrstitev pri vrhu, kar je dodatno prispevalo k priljubljenosti tekmovanja v Rusiji. Edini zmagovalec iz te države je bil sicer Dima Bilan, ki je občinstvo in žirijo osvojil s pesmijo Believe leta 2008, ko je izbor gostil Beograd.