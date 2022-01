Gorski reševalec rešil v gorah izgublejnega psa

Gorski reševalci imajo letos izjemno veliko dela, vendar pa ne rešujejo le velikega števila hribolazcev, ki zaidejo v težave. Gorski reševalec Matjaž Šerkezi je z zaledenele gorske police pod Brano, več kot dva tisoč metrov visokim vrhom v Kamniško-Savinjskih Alpah, rešil izgubljenega borderskega ovčarja, poroča portal Kamnik Info.

Pes se je že prejšnji dan izgubil na območju med Kamniškim sedlom, Brano in Tursko goro. Pohodniki na Kamniško sedlo pa so zjutraj psa slišali tuliti blizu Brane. Šerkeziju je psa uspelo najti, in sicer ujetega skalni polici v Šiji pod Brano. Psa mu je, kljub nevarnem in poledenelem terenu uspelo privesti s police in v dolino. Rešeni borderski ovčar pa je, po reševalčevih besedah »pokazal več iskrene hvaležnosti in veselja, kot marsikateri planinec, ki ga iz kočljive in nevarne situacije v gorah rešijo gorski reševalci.«

Gore so v trenutnih razmerah izjemno nevarne, zato gorski reševalci opozarjajo, na nujnost pravilne opreme in izbiro znanju in močem primernih ciljev.