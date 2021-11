Iznajdljiva najstnica

Ima komaj devetnajst let, a se že od petnajstega leta ukvarja s posebnim poslom. Kitajskim dojenčkom izbira angleška imena. Do zdaj je s tem zaslužila več kot 400.000 dolarjev. In tako si britanska najstnica Beau Jessup sama plačuje študij socialne antropologije na prestižni (in dragi) London School of Economics.

Tega se je domislila v času, ko je s starši živela v kitajskem mestu Nanjing, kjer je delal njen oče. Ko jo je očetova sodelavka prosila, da predlaga angleško ime za njeno novorojenko, je Beau takoj pomislila na ime Eliza, in pokazalo se je, da je bila to popolna izbira. In tako je mlada Britanka ustanovila družbo Special Name.

Ime je pomembno v vsaki kulturi. Vseeno je, ali gre za ime po babici ali dedku, priljubljeni osebi iz romana ali televizijske nadaljevanke, ali za ime po verskih določilih. V naših imenih je vpisano precej več od teh nekaj črk: imena imajo v sebi duha časa, v katerem so bili rojeni, željo staršev, da bi bil njihov otrok srečen, pameten, zdrav in lep, na kratko povedano, pomembno je imenovati se … Rollex Wang! Ali Gandalf Wu!

Ob neki priložnosti sem v eni od restavracij srečala Kitajko, ki si je izbrala ime Eleven. »Zakaj Enajst?« me je zanimalo. »Samo zato, ker tako lepo zveni.« Zdelo se mi je, da si je v resnici izbrala dobro ime.

A Beau se v izbiro poglobi … celih pet minut. Zaposlila je spletnega oblikovalca, ki ji je stran napolnil z več kot štiri tisoč imeni. Ko se pojavi nekdo s prošnjo, mora povedati, ali gre za deklico ali dečka, nato pa izbrati pet od dvanajstih ponujenih lastnosti, o katerih si starši želijo, da bi se razvile pri njihovem otroku. Beau pritisne na gumb in otrok ima angleško ime za samo pol funta, kolikor je treba vplačati na račun Special Name. Do zdaj je poimenovala 677.000 malih Kitajcev. Pametna punca! In zdaj razmišljam, ali je morda čas za vzpostavitev spletne strani za izbiro kitajskih imen novorojenim Evropejcem.