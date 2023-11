Kaj ima z besedo leta 2023 Taylor Swift

Vprašanje resnice in dejstev je še vedno v ospredju aktualnega dogajanja, zato ne preseneča, da je po izboru slovarja Merriam-Webster beseda leta authentic oziroma v prevodu pristen, avtentičen, verodostojen, unikaten ...

Število iskanj definicije te besede v spletnem slovarju je že več let visoko, omenja spletni slovar, vendar se je leta 2023 znatno povečalo, in to predvsem zaradi »zgodb in pogovorov o umetni inteligenci, kulturi slavnih, identiteti in družbenih medijih«. Avtentično je nasprotno lažnemu, ponarejenemu, neverodostojnemu.

Razlog, da jo toliko ljudi išče, je čas, v katerem živimo, pravijo uredniki; ko ne veš več, kaj je lažno in kaj ne, postane pristnost še toliko bolj cenjena.

V letu 2023 ugotavljamo, da imamo krizo avtentičnosti. In ko začnemo dvomiti o avtentičnosti, jo začnemo še toliko bolj ceniti, je pred uradno razglasitvijo besede leta izbiro za agencijo AP pojasnil urednik Peter Sokolowski, urednik pri založbi Merriam-Webster, in dodal, da se sicer sami načeloma ne ukvarjajo z razlogi, zaradi katerih ljudje pogosteje iščejo kakšne besede po slovarjih, ampak zgolj spremljajo statistiko.

Letos, v nasprotju z lanskim letom, ko je bila beseda leta gaslightning, niso zaznali nenadnega porasta zanimanja za določeno besedo, se je pa zato nenehno povečevalo iskanje izrazov pristen, pristnost, avtentičnost ...(authentic, authenticy), je dejal Sokolowski.

Komu zaupamo?

Sam to pripisuje kombinaciji novih tehnologij, ki omogočajo ustvarjanje neprepoznavnih ponaredkov, in nekaterim javnim osebnostim, ki pri svojih projektih poudarjajo prav pristnost. Pri tem omenja britanskega princa Harryja, ki je svojo knjigo Rezerva (Spare) na začetku leta predstavljal kot nekakšen dnevnik, s katerim želi javnosti pokazati, kdo v resnici je, do glasbene zvezdnice Taylor Swift, ki zaradi spora z nekdanjo založbo znova izdaja svoje albume iz preteklosti in pri tem poudarja prav svojo avtentičnost, pristnost, pravi Sokolowski.

V dobi umetne inteligence se vse bolj sprašujemo, pravi Sokolowski, »ali sploh še lahko zaupamo študentu, da je res sam napisal seminarsko nalogo? Lahko verjamemo politiku, da je dejansko izrekel neko izjavo? Danes marsičemu, kar vidimo ali slišimo, ne zaupamo več. Ne zaupamo svojim ušesom, svojim očem.«

Pri izboru besede leta se ekipa pri založbi Merriam-Webster opira predvsem na pogostost iskanja določenih izrazov. Tradicionalno so na vrhu besede, kot je ljubezen (love), v zadnjem obdobju pa zaznavajo tudi velik porast najrazličnejših petčrkovnih izrazov, kar je posledica dejstva, da ljudje, ki igrajo priljubljeni besedni igri wordle in quordle, te iščejo tudi po slovarjih, pravi Sokolowski.

Med pogosteje iskanimi so bile še angleške besede: kibbutz (kibuc; velik porast iskanja besede so zaznali po napadu Hamasa na izraelske kibuce blizu Gaze), implode (implozija), ki je postala najbolj uporabljana po nesreči podmornice Titan sredi junija), coronation (kronanje), ki se je pogosteje pojavljala ob kronanju britanskega kralja Karla III.

Zabavna beseda: EGOT

Povečalo se je tudi iskanje besede dystopian (distopičen): Ko se je dim gozdnih požarov iz Kanade razširil na vzhodno obalo in druge dele ZDA ter spremenil nebo v megleno oranžno barvo, so mnogi opisali srhljiv prizor kot »distopičen«. Beseda distopičen se je pojavljala tudi v zvezi z distopično družbo, v kateri ljudje živijo razčlovečeno in strah vzbujajoče življenje, kot navaja slovar.

Zaznali so še porast besede deepfake (globoki ponaredek) zaradi pojava številnih težko prepoznavnih ponaredkov, ki so posledica razvoja umetne inteligence; pogosta je bila tudi uporaba črke X zaradi preimenovanja Twitterja.

Bolj zabavna beseda, ki je skoraj postala beseda leta, je EGOT, kratica za Emmy, Grammy, Oscar, Tony – štiri nagrade v zabavni industriji, ki jih je težko pridobiti, a so si nekateri redki posamezniki vseeno prislužili vse štiri. Viola Davis, na primer, je svoj EGOT dopolnila februarja, ko je osvojila grammyja.