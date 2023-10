Kar 80 odstotkov plastičnih igrač pristane na smetiščih

V nadaljevanju preberite:

Približno 90 odstotkov otroških igrač je narejenih iz plastike, kar 80 odstotkov vseh pristane v smeteh. Glede na napovedi bo teh samo še več, kajti industrija igrač je ena najbolj intenzivnih na svetu in naj bi se z dobrih 130 milijard evrov, na kolikor so jo ocenili na podlagi podatkov iz leta 2012, do leta 2028 povečala na 220 milijard evrov. Lego, proizvajalec igrač z najvišjimi prihodki (8,7 milijarde evrov letu 2022) na svetu, je pred kratkim oznanil, da je opustil prizadevanja, da bi priljubljene kocke izdeloval iz recikliranih plastenk.