Kdaj je pravi čas za obrezovanje sadnih dreves

Prvi sončni žarki že kličejo po opravilih na vrtu, v sadovnjaku in na zelenici. In če se sprašujete, ali lahko že marca vzamete škarje v roke in opravite rez, je odgovor pritrdilen. Vendar še preden nataknete delovne rokavice, preberite nasvete strokovnjaka Vanesa Husića, ki nam je razkril tehnike in osnovna pravila pri zimski rezi. Samo s pravim pristopom si boste namreč zagotovili bujno, lepo in rodovitno sadno drevje. Napačen rez v napačnem času lahko namreč pusti veliko škode.

Ujemite pravi čas

Zimsko rez v sadovnjaku izvajamo od začetka leta pa vse do prvega cvetenja. »Bolj zgodaj, ko porežemo drevo, bolj močno odžene. Če pa rez izvajamo bližje cvetenju, pa so rastline bolj izpostavljene napadu škodljivcev in bolezni,« opozarja Vanes Husić iz podjetja Metrob. Najbolj idealen mesec je marec, vendar brez hitenja: počakajte na suho vreme brez zmrzali. »Prav tako morajo biti rastline v času rezi suhe. Priporočam, da izberemo lep sončen dan za rez in naj bo po njej še vsaj tri dni suho vreme.«

