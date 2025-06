Po več letih znova vzpostavili železniško povezavo med Pjongjangom in Moskvo

Na moskovsko železniško postajo Jaroslavski je v sredo prvič po petih letih, odkar je bil zaradi pandemije covida-19 prekinjen železniški promet med Rusijo in Severno Korejo, prispel vlak z vagonom iz Pjongjanga, poročajo ruski mediji. S tem so obnovili linijo med prestolnicama, ki velja za najdaljšo neposredno železniško povezavo na svetu.

Vlak je iz Pjonganga odpeljal 17. junija, do Moskve pa je potreboval osem dni, poroča ruska tiskovna agencija RIA Novosti. Vlak je iz Severne Koreje odpeljal na skrajni vzhod Rusije, kjer so enega od njegovih vagonov, ki je belo-modro-rdeče barve, v kraju Usurijsk severno od Vladivostoka priključili na ruski ekspresni vlak.

Na vagonu, ki je prispel iz severnokorejske prestolnice, po poročanju ruske tiskovne agencije Tass potnikov ni bilo, le sprevodniki. Po navedbah tiskovnega predstavnika severnokorejskih železnic v Rusiji so novi vagoni, ki bodo kmalu vozili med prestolnicama, naprednejši od prejšnjih modelov in imajo sodobno opremo.

Več kot 10.000 kilometrov dolga linija med Pjongjangom in Moskvo velja za najdaljšo neposredno železniško povezavo na svetu. Vlak naj bi med rusko in severnokorejsko prestolnico peljal dvakrat mesečno, vozovnice pa bodo naprodaj okoli 60 dni pred odhodom.

Tiskovni predstavnik severnokorejskih železnic v Rusiji je poudaril, da ponovna vzpostavitev neposrednega potniškega prometa poudarja močne odnose med Rusijo in Severno Korejo. »Lani so se naši voditelji srečali v Pjongjangu. Ta vlak je eden od rezultatov tega srečanja,« je poudaril po poročanju agencije Tass. Neposredno potovanje med Pjongjangom in Moskvo je sicer mogoče le preko železnice.